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Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios

Киев • УНН

 • 10309 просмотра

Джон Рэтклифф предложил трёхсторонний саммит для возобновления переговоров по поводу войны. Украинские чиновники сомневаются в готовности Путина.

Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в москву предложил провести трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера владимира путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два информированных источника, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Рэтклифф поднял вопрос о возможности возобновления переговоров между Украиной и рф при посредничестве США. Частично его поездка была направлена на то, чтобы выяснить, могут ли руководители российских спецслужб повлиять на путина и убедить его вернуться к переговорам.

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В пятницу американские чиновники проинформировали Зеленского о результатах переговоров Рэтклиффа в москве и его предложении относительно трехстороннего саммита. Вашингтон уже выдвигал такую идею ранее — Зеленский ее поддерживал, тогда как путин отклонил.

Рэтклифф пытался возобновить дипломатический процесс

Во время тайной поездки в москву во вторник директор ЦРУ встретился с главой Службы внешней разведки рф сергеем нарышкиным и директором фсб александром бортниковым. По информации Axios, после переговоров Рэтклифф пришел к выводу, что бортников может способствовать возобновлению дипломатических усилий.

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В то же время украинские чиновники скептически оценивают готовность путина к договоренностям. По их данным, российское руководство, напротив, рассматривает сценарии дальнейшей эскалации и возможных наступательных действий на севере Украины.

Переговорный процесс при посредничестве США фактически приостановился в середине февраля. В то же время в Киеве допускают, что контакты с российской стороной при американском посредничестве могут возобновиться уже в сентябре.

Напомним

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил москву, где встретился с руководителем фсб александром бортниковым. Во время встречи американский чиновник передал российской стороне мрачную оценку военного и экономического положения россии и призвал кремль серьезно рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.

Степан Гафтко

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