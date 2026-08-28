США проинформировали Украину о ряде встреч в москве — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поступила информация от американской стороны о встречах в москве, которые состоялись в эти дни, а также поблагодарил за "необходимую тональность" разговора с россией, передает УНН.

Мы сегодня получили информацию от американской стороны о встречах в москве, которые состоялись в эти дни. Там состоялся ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с россией - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина ценит согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что необходимо сделать.

россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло - резюмировал Зеленский.

Глава ЦРУ хотел показать путину реальную ситуацию на фронте и мрачные перспективы для рф — NYT

Напомним

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил москву, где встретился с руководителем фсб олександром бортниковым. Во время встречи американский чиновник передал российской стороне мрачную оценку военного и экономического положения россии и призвал кремль серьезно рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.