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США проинформировали Украину о ряде встреч в москве — Зеленский

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Зеленский поблагодарил США за информацию о встречах в москве и тональности диалога с россией. Украина ожидает окончания войны.

США проинформировали Украину о ряде встреч в москве — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поступила информация от американской стороны о встречах в москве, которые состоялись в эти дни,  а также поблагодарил за "необходимую тональность" разговора с россией, передает УНН.

Мы сегодня получили информацию от американской стороны о встречах в москве, которые состоялись в эти дни. Там состоялся ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию и за необходимую тональность разговора с россией 

- заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина ценит согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что необходимо сделать.

россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло 

- резюмировал Зеленский.

Глава ЦРУ хотел показать путину реальную ситуацию на фронте и мрачные перспективы для рф — NYT28.08.26, 00:20 • 38476 просмотров

Напомним

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил москву, где встретился с руководителем фсб олександром бортниковым. Во время встречи американский чиновник передал российской стороне мрачную оценку военного и экономического положения россии и призвал кремль серьезно рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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Война в Украине
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Владимир Зеленский
Украина