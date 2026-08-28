США поінформувала Україну про низку зустрічей у москві - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський подякував США за інформацію про зустрічі в москві та тональність діалогу з росією. Україна очікує завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що надійшла інформація від американської сторони по зустрічах у москві, які відбулися цими днями, а також подякував за "необхідну тональність" розмови з росією, передає УНН.
Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з росією
Президент додав, що Україна цінує узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити.
росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було
Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT28.08.26, 00:20 • 38470 переглядiв
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Директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав москву, де зустрівся з керівником фсб олександром бортніковим. Під час зустрічі американський посадовець передав російській стороні похмуру оцінку військового та економічного становища росії й закликав кремль серйозно розглянути можливість припинення війни проти України.