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Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios

Київ • УНН

 • 10582 перегляди

Джон Реткліфф запропонував тристоронній саміт для відновлення переговорів щодо війни. Українські посадовці сумніваються у готовності путіна.

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна. Про це повідомляє Axios із посиланням на два поінформовані джерела, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Реткліфф порушив питання про можливість відновлення переговорів між Україною та рф за посередництва США. Частково його поїздка мала на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб вплинути на путіна та переконати його повернутися до переговорів.

Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News27.08.26, 07:24 • 29382 перегляди

У п'ятницю американські посадовці поінформували Зеленського про результати переговорів Реткліффа в москві та його пропозицію щодо тристороннього саміту. Вашингтон уже висував таку ідею раніше – Зеленський її підтримував, тоді як путін відхилив.

Реткліфф намагався відновити дипломатичний процес

Під час таємної поїздки до москви у вівторок директор ЦРУ зустрівся з главою Служби зовнішньої розвідки рф сергієм наришкіним та директором фсб олександром бортніковим. За інформацією Axios, після переговорів Реткліфф дійшов висновку, що бортніков може сприяти відновленню дипломатичних зусиль.

США поінформували Україну про низку зустрічей у москві - Зеленський28.08.26, 19:31 • 5994 перегляди

Водночас українські посадовці скептично оцінюють готовність путіна до домовленостей. За їхніми даними, російське керівництво натомість розглядає сценарії подальшої ескалації та можливих наступальних дій на півночі України.

Переговорний процес за посередництва США фактично призупинився в середині лютого. Водночас у Києві допускають, що контакти з російською стороною за американського посередництва можуть відновитися вже у вересні.

Нагадаємо

Директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав москву, де зустрівся з керівником фсб олександром бортніковим. Під час зустрічі американський посадовець передав російській стороні похмуру оцінку військового та економічного становища росії й закликав кремль серйозно розглянути можливість припинення війни проти України.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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