В Кремле назвали «информационными утками» сообщения о предложении встречи Трампа, Зеленского и Путина

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал не верить сообщениям западных СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом Песков заявил российским СМИ, пишет УНН.

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Песков назвал такие публикации "информационными утками" и заявил, что в вопросах, связанных с Украиной, якобы нужно ориентироваться на "реалии на фронте".

Исходите из того, что основы нашей внешней политики и тем более политики в контексте Украины определяет Путин. Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в нее входит – заявил Песков.

В Кремле отреагировали на сообщения Axios

Ранее Axios со ссылкой на 2 осведомленных источника сообщил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайной поездки в Москву поднял вопрос о проведении трехстороннего саммита Трампа, Зеленского и Путина.

В Кремле назвали условие встречи Зеленского, путина и Трампа

По данным издания, американские чиновники впоследствии проинформировали Зеленского о переговорах Рэтклиффа в Москве и предложении о встрече трех лидеров. Сам Песков ранее подтверждал, что во время визита директора ЦРУ состоялись контакты между американскими и российскими спецслужбами.

Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios