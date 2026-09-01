В Кремле назвали «информационными утками» сообщения о предложении встречи Трампа, Зеленского и Путина
Киев • УНН
Песков назвал информацию Axios о предложении трёхстороннего саммита «информационными утками». Визит Рэтклиффа в Москву подтверждали.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал не верить сообщениям западных СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом Песков заявил российским СМИ, пишет УНН.
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Песков назвал такие публикации "информационными утками" и заявил, что в вопросах, связанных с Украиной, якобы нужно ориентироваться на "реалии на фронте".
Исходите из того, что основы нашей внешней политики и тем более политики в контексте Украины определяет Путин. Помните, кто возглавляет нашу переговорную группу, кто в нее входит
В Кремле отреагировали на сообщения Axios
Ранее Axios со ссылкой на 2 осведомленных источника сообщил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайной поездки в Москву поднял вопрос о проведении трехстороннего саммита Трампа, Зеленского и Путина.
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По данным издания, американские чиновники впоследствии проинформировали Зеленского о переговорах Рэтклиффа в Москве и предложении о встрече трех лидеров. Сам Песков ранее подтверждал, что во время визита директора ЦРУ состоялись контакты между американскими и российскими спецслужбами.
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