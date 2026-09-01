росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці

російські війська вночі завдали прицільних ударів балістичними ракетами по залізничному депо та інших об'єктах залізничної інфраструктури Києва. Внаслідок атаки загинули 7 людей, серед яких 6 працівників Укрзалізниці, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише УНН.

Ще 1 працівник Укрзалізниці дістав поранення та перебуває у лікарні. За словами Перцовського, йому надають усю необхідну допомогу.

Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 - наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями - поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись