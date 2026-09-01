росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці
Київ • УНН
Удар по залізничному депо Києва забрав життя 7 людей, зокрема 6 працівників Укрзалізниці. Один залізничник поранений.
російські війська вночі завдали прицільних ударів балістичними ракетами по залізничному депо та інших об'єктах залізничної інфраструктури Києва. Внаслідок атаки загинули 7 людей, серед яких 6 працівників Укрзалізниці, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише УНН.
Деталі
Ще 1 працівник Укрзалізниці дістав поранення та перебуває у лікарні. За словами Перцовського, йому надають усю необхідну допомогу.
Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 - наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями - поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись
Внаслідок російської атаки повністю зруйновано один із цехів. На місцях ударів виникла низка пожеж, які продовжують ліквідовувати рятувальники.
Через наслідки атаки залізничники тимчасово закривали рух на 2 перегонах, однак згодом його відновили.
Укрзалізниця зв'язується з родинами загиблих працівників та надає їм необхідну підтримку.
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА01.09.26, 04:03 • 10805 переглядiв