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росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 3836 перегляди

Удар по залізничному депо Києва забрав життя 7 людей, зокрема 6 працівників Укрзалізниці. Один залізничник поранений.

росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці
Фото ілюстративне

російські війська вночі завдали прицільних ударів балістичними ракетами по залізничному депо та інших об'єктах залізничної інфраструктури Києва. Внаслідок атаки загинули 7 людей, серед яких 6 працівників Укрзалізниці, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише УНН.

Деталі

Ще 1 працівник Укрзалізниці дістав поранення та перебуває у лікарні. За словами Перцовського, йому надають усю необхідну допомогу.

Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 - наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями - поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись

- написав Перцовський у Facebook.

Внаслідок російської атаки повністю зруйновано один із цехів. На місцях ударів виникла низка пожеж, які продовжують ліквідовувати рятувальники.

Через наслідки атаки залізничники тимчасово закривали рух на 2 перегонах, однак згодом його відновили.

Укрзалізниця зв'язується з родинами загиблих працівників та надає їм необхідну підтримку.

рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА01.09.26, 04:03 • 10805 переглядiв

Степан Гафтко

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