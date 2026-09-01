Россия нанесла баллистический удар по железнодорожному депо в Киеве — погибли 6 работников «Укрзалізниці»
Киев • УНН
Удар по железнодорожному депо Киева унес жизни 7 человек, в том числе 6 работников «Укрзалізниці». Один железнодорожник ранен.
Российские войска ночью нанесли прицельные удары баллистическими ракетами по железнодорожному депо и другим объектам железнодорожной инфраструктуры Киева. В результате атаки погибли 7 человек, среди которых 6 работников «Укрзализныци», сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, пишет УНН.
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Еще 1 работник «Укрзализныци» получил ранение и находится в больнице. По словам Перцовского, ему оказывают всю необходимую помощь.
Баллистический удар унес жизни 7 человек, из которых 6 — наши сотрудники. 1 коллега в больнице с ранениями — наши рядом, ему оказывается вся необходимая помощь. Десятки успели спастись в укрытиях, помогаем им прийти в себя
В результате российской атаки полностью разрушен один из цехов. В местах ударов возник ряд пожаров, которые спасатели продолжают ликвидировать.
Из-за последствий атаки железнодорожники временно закрывали движение на 2 перегонах, однако впоследствии его восстановили.
«Укрзализныця» связывается с семьями погибших работников и оказывает им необходимую поддержку.
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