Россия нанесла баллистический удар по железнодорожному депо в Киеве — погибли 6 работников «Укрзалізниці»

Российские войска ночью нанесли прицельные удары баллистическими ракетами по железнодорожному депо и другим объектам железнодорожной инфраструктуры Киева. В результате атаки погибли 7 человек, среди которых 6 работников «Укрзализныци», сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, пишет УНН.

Еще 1 работник «Укрзализныци» получил ранение и находится в больнице. По словам Перцовского, ему оказывают всю необходимую помощь.

Баллистический удар унес жизни 7 человек, из которых 6 — наши сотрудники. 1 коллега в больнице с ранениями — наши рядом, ему оказывается вся необходимая помощь. Десятки успели спастись в укрытиях, помогаем им прийти в себя