Ночная атака на Киев унесла жизни 8 человек, среди 5 пострадавших — 3 детей

В результате российской атаки на Киев в ночь на 1 сентября погибли 8 человек, ещё 5 пострадали, среди них 3 детей. Под удар попали жилые здания и гражданская инфраструктура столицы, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

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Больше всего жертв зафиксировали в Дарницком районе. В результате попаданий пожары возникли в 2 местах — погибли 7 человек, ещё 1 человек в тяжёлом состоянии находится в больнице. Спасатели ликвидировали пожары.

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По другому адресу в Дарницком районе взрывная волна травмировала 2 людей, среди которых 1 ребёнок.

Разрушения зафиксировали в нескольких районах столицы

В Голосеевском районе российский удар пришёлся по нежилому зданию. Пожар площадью 40 кв. м ликвидировали, однако 1 человек погиб.

В Соломенском районе БпЛА попал в жилой дом, что привело к частичному разрушению. Спасатели спасли мужчину и деблокировали из-под завалов женщину. Обоих передали медикам скорой помощи.

Всего, по данным ГСЧС, в результате ночной атаки на столицу погибли 8 человек, ещё 5 пострадали, в частности 3 детей.

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