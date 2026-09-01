Через приліт ворожого дрона пожежа в 16-поверхівці на столичному Подолі: троє постраждалих

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У Києві на Подолі сталася пожежа у 16-поверхівці через російський дрон, відомо про 3 постраждалих, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Троє людей постраждали в багатоповерхівці в Подільському районі, де сталося загоряння внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю. Загалом від початку доби в Києві 8 постраждалих. Загинули 8 людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих - написав Кличко.

Про те, що на тлі триваючої атаки рф на столичний регіон у Подільському районі загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів, Кличко повідомив близько 10:30 1 вересня.

У соцмережах повідомляють, що приліт у ЖК на Подолі.

Перед цим, повідомив Кличко, "у Святошинському районі, за попередньою інформацією, БпЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку".

Доповнення

росія наростила кількість реактивних дронів для атак на Україну, у тому числі на столичний регіон, застосувавши таких у липні у п'ять разів більше, ніж у червні, і, за оцінками, у серпні тенденція продовжилася, зазначав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За прогнозами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, "шахедний" терор Києва російська армія планує продовжувати як мінімум до парламентських виборів в рф, тобто до 18-20 вересня. Це, на його думку, дозволяє російській владі показувати своїм виборцям "вражаючу картинку перемоги, якої вони не відчувають на полі бою".

росія цілеспрямовано б’є по складах і логістиці, у тому числі продовольчій, через що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Однак українці без продуктів харчування не залишаться, переконані у Мінагрополітики.