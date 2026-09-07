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Єврокомісар: "Корінні причини" війни рф проти України - це сам путін

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що першопричиною війни в Україні є сам путін, який окупував Крим у 2014 році та розпочав вторгнення у 2022-му.

Єврокомісар: "Корінні причини" війни рф проти України - це сам путін

"Першопричиною війни" рф проти України є те, що її розпочав російський диктатор володимир путін. Про це у соцмережі Х написав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, після зустрічі з посланцями президента США, під час якої обговорювалося питання досягнення миру путін знову заявив, що найважливіше - усунути першопричини війни.

Першопричини війни - це сам путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році

- зазначив Кубілюс.

Згодом він додав, що "це перший раз, коли я погоджуюся з путіним: справжні "першопричини" війни слід усунути.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру та зазначив, що діалог продовжиться.

"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером06.09.26, 01:37 • 43072 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрюс Кубілюс
Крим
Володимир Зеленський