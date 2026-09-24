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Британія збереже санкції проти усманова та фрідмана всупереч рішенню ЄС - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

Енді Бернем запевнив Зеленського, що Британія не скасовуватиме санкції проти усманова і фрідмана. Він закликав союзників зберегти тиск на росію.

Британія збереже санкції проти усманова та фрідмана всупереч рішенню ЄС - Bloomberg

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив Президента України Володимира Зеленського, що він не згоден з рішенням Європейського Союзу скасувати санкції проти російських мільярдерів алішера усманова та михайла фрідмана. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що британський прем'єр також сказав Зеленському, що Велика Британія не скасовуватиме санкції проти Усманова та Фрідмана, і що союзники України повинні продовжувати зберігати свої санкції, щоб чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну.

Ця критика знаменує собою рідкісний розрив між Великою Британією та ЄС щодо санкцій проти росії, які значною мірою узгоджувалися з моменту початку москвою повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році

- йдеться у статті.

Видання вказує, що усманов і фрідман мали інтереси у Великій Британії. Усманов найбільш відомий на міжнародному рівні завдяки своїм інвестиціям у лондонський футбольний клуб "Арсенал". Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році, але залишив країну після того, як проти нього було застосовано санкції.

Нагадаємо

Дипломати ЄС погодили виключення двох російських мільярдерів із санкційного списку. Обмеження проти близько 3000 осіб і компаній продовжать на три роки.

"Дивне рішення": у Зеленського відреагували на зняття санкцій ЄС проти Фрідмана та Усманова23.09.26, 12:25 • 36864 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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