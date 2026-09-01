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Из-за прилета вражеского дрона произошёл пожар в 16-этажке на столичном Подоле: трое пострадавших

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

В киевской многоэтажке вспыхнул пожар из-за атаки российских БПЛА. Всего в столице восемь погибших и восемь пострадавших.

Из-за прилета вражеского дрона произошёл пожар в 16-этажке на столичном Подоле: трое пострадавших
Фото: t.me/kyivoperat

В Киеве на Подоле произошёл пожар в 16-этажном доме из-за российского дрона, известно о 3 пострадавших, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Три человека пострадали в многоэтажном доме в Подольском районе, где произошло возгорание в результате атаки вражеских БПЛА на столицу. Всего с начала суток в Киеве 8 пострадавших. Погибли 8 человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших

— написал Кличко.

О том, что на фоне продолжающейся атаки рф на столичный регион в Подольском районе произошло возгорание в 16-этажном доме на уровне 14–15 этажей, Кличко сообщил около 10:30 1 сентября.

В соцсетях сообщают, что произошло попадание в жилой комплекс на Подоле.

До этого, сообщил Кличко, "в Святошинском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома".

Дополнение

россия нарастила количество реактивных дронов для атак на Украину, в том числе на столичный регион, применив таких в июле в пять раз больше, чем в июне, и, по оценкам, в августе тенденция продолжилась, отмечал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По прогнозам руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, "шахедный" террор Киева российская армия планирует продолжать как минимум до парламентских выборов в рф, то есть до 18-20 сентября. Это, по его мнению, позволяет российским властям показывать своим избирателям "впечатляющую картинку победы, которой они не ощущают на поле боя".

россия целенаправленно бьёт по складам и логистике, в том числе продовольственной, из-за чего значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами до 90%. Однако украинцы без продуктов питания не останутся, уверены в Минагрополитики.

Юлия Шрамко

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