Папа Лев XIV виступив із заявою після візитів Віткоффа та Кушнера до москви та Києва
Київ • УНН
Папа Лев XIV закликав припинити бойові дії в Україні. Він сподівається, що візити спецпредставників США відновлять переговори.
Папа Римський Лев XIV сподівається на якнайшвидший мир в Україні після того, як спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ та москву. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.
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Понтифік знову закликав до припинення бойових дій і висловив сподівання, що візити відновлять переговорний процес, який принесе конкретний результат.
Моє серце єднається зі стражданнями народу України, який роками живе в муках і страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру! Я сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та дадуть простір для дипломатії
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