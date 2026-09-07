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Папа Лев XIV виступив із заявою після візитів Віткоффа та Кушнера до москви та Києва

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Папа Лев XIV закликав припинити бойові дії в Україні. Він сподівається, що візити спецпредставників США відновлять переговори.

Папа Лев XIV виступив із заявою після візитів Віткоффа та Кушнера до москви та Києва

Папа Римський Лев XIV сподівається на якнайшвидший мир в Україні після того, як спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ та москву. Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Понтифік знову закликав до припинення бойових дій і висловив сподівання, що візити відновлять переговорний процес, який принесе конкретний результат.

Моє серце єднається зі стражданнями народу України, який роками живе в муках і страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру! Я сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та дадуть простір для дипломатії

- зазначив Папа Лев XIV.

Нагадаємо

25 серпня високопоставлений представник Ватикану архієпископ Пол Галлахер закликав до припинення війни в Україні після зустрічі у москві з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, яка стала першою особистою зустріччю ватиканських та російських офіційних осіб за п'ять років.

Зеленський подякував Ватикану за готовність прийняти зустріч лідерів для завершення війни рф проти України20.07.26, 16:20 • 3550 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Лев XIV
Стів Віткофф
Україна
Київ