Папа Лев XIV выступил с заявлением после визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев
Киев • УНН
Папа Лев XIV призвал прекратить боевые действия в Украине. Он надеется, что визиты спецпредставителей США возобновят переговоры.
Папа Римский Лев XIV надеется на скорейший мир в Украине после того, как спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев и Москву. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.
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Понтифик вновь призвал прекратить боевые действия и выразил надежду, что визиты восстановят переговорный процесс, который принесет конкретный результат.
Мое сердце едино со страданиями народа Украины, который годами живет в муках и страхе. Я вновь призываю положить конец насилию, остановить разрушения и открыть сердца для диалога и мира! Я надеюсь, что усилия, предпринятые в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и дадут пространство для дипломатии
Напомним
25 августа высокопоставленный представитель Ватикана архиепископ Пол Галлахер призвал прекратить войну в Украине после встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая стала первой личной встречей ватиканских и российских официальных лиц за пять лет.
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