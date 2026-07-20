Зеленский поблагодарил Ватикан за готовность принять встречу лидеров для завершения войны РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Святого Престола по делам отношений с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и поблагодарил за готовность Ватикана принять встречу на уровне лидеров и прилагать усилия для того, чтобы она могла состояться, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства поблагодарил за визит, внимание и молитвы за Украину. Архиепископ приехал в нашу страну несколько дней назад, посетил один из районов Киева, где погибли люди в результате российской атаки, и передал слова поддержки от Папы Римского Льва XIV.

Пол Ричард Галлахер отметил, что делегация Святого Престола стала свидетелем российского обстрела в ночь на 19 июля и тех опасностей, через которые проходит Украинский народ.

Президент поблагодарил Его Святейшество и Ватикан за постоянные молитвы, поддержку Украины и нашего народа.

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"Мы очень благодарны, что в День Украинской Государственности кардинал Маттео Дзуппи был здесь. И, конечно, мы ждем визита Папы Льва. Это может быть очень исторический момент, момент поддержки прежде всего", – подчеркнул Зеленский.

Во время встречи обсудили дипломатические усилия для завершения войны России против Украины и переговоры с американскими партнерами. Президент поблагодарил за готовность Ватикана принять встречу на уровне лидеров и прилагать усилия для того, чтобы она могла состояться.

Глава государства выразил отдельную благодарность Ватикану за помощь с возвращением украинских детей, которых похитила Россия. Украина рассчитывает на активизацию процесса по возвращению гражданских, в частности детей, которых Россия незаконно удерживает в плену.

Также обсудили деятельность Церкви в Украине и поддержку украинцев со стороны духовенства. Архиепископ поблагодарил за передачу костела Святого Николая в Киеве в пользование римско-католической общине.

Пол Ричард Галлахер заверил в поддержке со стороны Ватикана движения Украины в Европейский Союз.

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