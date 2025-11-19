Украина просит Ватикан стать официальным посредником в возвращении депортированных граждан из РФ – АР
Киев • УНН
Украина обратилась к Ватикану с просьбой закрепить его посредническую роль в переговорах по возвращению незаконно вывезенных Россией украинских детей и гражданских. Президент Владимир Зеленский передал Папе Льву XIV письмо с просьбой формализовать этот механизм.
Украина официально обратилась к Ватикану с просьбой закрепить его посредническую роль в переговорах по возвращению украинских детей и гражданских лиц, незаконно вывезенных россией. Об этом сообщил представитель правительства во время брифинга в среду, информирует AP, пишет УНН.
Детали
Президент Владимир Зеленский передал Папе Льву XIV письмо, в котором просит формализовать ныне неофициальный механизм, начатый Папой Франциском. Именно в его рамках итальянский кардинал Маттео Дзуппи выполнял миссию личного папского посланника по гуманитарным вопросам.
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук пояснила, что Киев стремится предоставить Святому Престолу статус посредника или "платформы", через которую можно вести диалог с москвой по возвращению гражданского населения.
Аудиенция Папы с детьми и взрослыми, которые уже вернулись из российского контроля, должна усилить внимание к теме. На брифинге они рассказали о пережитой пропаганде и травме разлуки с семьями.
В Ватикане и российском посольстве пока не прокомментировали инициативу Украины.
