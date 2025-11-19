Україна просить Ватикан стати офіційним посередником у поверненні депортованих громадян із рф – АР
Київ • УНН
Україна звернулася до Ватикану з проханням закріпити його посередницьку роль у переговорах щодо повернення незаконно вивезених Росією українських дітей та цивільних. Президент Володимир Зеленський передав Папі Леву XIV листа з проханням формалізувати цей механізм.
Деталі
Президент Володимир Зеленський передав Папі Леву XIV листа, в якому просить формалізувати нині неофіційний механізм, започаткований Папою Франциском. Саме в його рамках італійський кардинал Маттео Дзуппі виконував місію особистого папського посланця з гуманітарних питань.
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пояснила, що Київ прагне надати Святому Престолу статус посередника або "платформи", через яку можна вести діалог з москвою щодо повернення цивільного населення.
Аудієнція Папи з дітьми та дорослими, які вже повернулися з російського контролю, має посилити увагу до теми. На брифінгу вони розповіли про пережиту пропаганду та травму розлуки з родинами.
У Ватикані та російському посольстві поки не прокоментували ініціативу України.
