Понад 1600 дітей, викрадених росією, повернулись додому

З початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому понад 1600 українських дітей, яких незаконно вивезли до росії. Для повернення решти необхідно залучати міжнародних лідерів, уряди та відомих людей.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах, передає УНН.

Зеленський наголосив, що питання повернення дітей потребує широкої міжнародної підтримки.

Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем'єр-міністрів

Президент відзначив роль першої леді США Меланії Трамп, яка допомогла повернути частину дітей. А ще додав, що у росії можуть перебувати близько 19,5 тисяч викрадених дітей.Також, за його словами, Україна активно співпрацює з Катаром, Ватиканом та іншими країнами, які намагаються допомогти.

Ми повернули понад 1600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі

Він повідомив, що українські служби спільно з розвідкою знайшли приблизно 400 місць у росії, де можуть утримувати українських дітей.

Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей