Более 1600 детей, похищенных россией, вернулись домой

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 8134 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 12204 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 18714 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 22756 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 25359 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 23006 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 18989 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 54874 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78439 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71957 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 28065 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 34591 просмотра
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto06:58 • 10540 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 7788 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7328 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 8136 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7534 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 5644 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 86527 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 104961 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 44373 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 44865 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 35341 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 74146 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 74032 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Золото
9К720 Искандер

Более 1600 детей, похищенных россией, вернулись домой

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула более 1600 детей, незаконно вывезенных в россию. Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость международной поддержки для возвращения около 19,5 тысяч детей, которые, по оценкам, еще находятся в рф.

Более 1600 детей, похищенных россией, вернулись домой

С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой более 1600 украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Для возвращения остальных необходимо привлекать международных лидеров, правительства и известных людей.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях, передает УНН.

Подробности

Зеленский подчеркнул, что вопрос возвращения детей требует широкой международной поддержки.

Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей – не только президентов и премьер-министров

– сказал он.

Президент отметил роль первой леди США Мелании Трамп, которая помогла вернуть часть детей. А еще добавил, что в России могут находиться около 19,5 тысяч похищенных детей. Также, по его словам, Украина активно сотрудничает с Катаром, Ватиканом и другими странами, которые пытаются помочь.

Мы вернули более 1600 детей. А по нашим оценкам, их там тысячи

- отметил Зеленский.

Он сообщил, что украинские службы совместно с разведкой нашли примерно 400 мест в России, где могут удерживать украинских детей.

Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это долгий и сложный путь. Мы каждый день находим все больше и больше детей

- добавил президент.

Во время встречи с сенаторами США Владимир Зеленский обсудил вопросы похищенных детей, ситуацию на поле боя и использование замороженных российских активов. Президент поблагодарил американских партнеров за готовность помогать Украине по всем направлениям.

Напомним

Россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но РФ признает лишь "десятки".

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Санкции
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Катар
Владимир Зеленский
Украина
Ватикан