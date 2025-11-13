Более 1600 детей, похищенных россией, вернулись домой

С начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой более 1600 украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Для возвращения остальных необходимо привлекать международных лидеров, правительства и известных людей.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях, передает УНН.

Зеленский подчеркнул, что вопрос возвращения детей требует широкой международной поддержки.

Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей – не только президентов и премьер-министров

Президент отметил роль первой леди США Мелании Трамп, которая помогла вернуть часть детей. А еще добавил, что в России могут находиться около 19,5 тысяч похищенных детей. Также, по его словам, Украина активно сотрудничает с Катаром, Ватиканом и другими странами, которые пытаются помочь.

Мы вернули более 1600 детей. А по нашим оценкам, их там тысячи

Он сообщил, что украинские службы совместно с разведкой нашли примерно 400 мест в России, где могут удерживать украинских детей.

Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это долгий и сложный путь. Мы каждый день находим все больше и больше детей