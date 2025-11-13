Более 1600 детей, похищенных россией, вернулись домой
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения Украина вернула более 1600 детей, незаконно вывезенных в россию. Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость международной поддержки для возвращения около 19,5 тысяч детей, которые, по оценкам, еще находятся в рф.
Подробности
Зеленский подчеркнул, что вопрос возвращения детей требует широкой международной поддержки.
Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей – не только президентов и премьер-министров
Президент отметил роль первой леди США Мелании Трамп, которая помогла вернуть часть детей. А еще добавил, что в России могут находиться около 19,5 тысяч похищенных детей. Также, по его словам, Украина активно сотрудничает с Катаром, Ватиканом и другими странами, которые пытаются помочь.
Мы вернули более 1600 детей. А по нашим оценкам, их там тысячи
Он сообщил, что украинские службы совместно с разведкой нашли примерно 400 мест в России, где могут удерживать украинских детей.
Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это долгий и сложный путь. Мы каждый день находим все больше и больше детей
Во время встречи с сенаторами США Владимир Зеленский обсудил вопросы похищенных детей, ситуацию на поле боя и использование замороженных российских активов. Президент поблагодарил американских партнеров за готовность помогать Украине по всем направлениям.
Напомним
Россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но РФ признает лишь "десятки".