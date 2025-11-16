"Молімось разом за справедливий і тривалий мир" Папа Римський Лев XIV висловив співчуття через загибель людей в Україні
Київ • УНН
Папа Римський Лев XIV висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей в Україні внаслідок останніх обстрілів, включаючи Київ. Він закликав не звикати до війни та молитися за мир.
Папа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок останніх обстрілів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У дописі в соцмережі Х Понтифік зазначив, що він "із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом".
Ці атаки спричиняють загибель і поранення людей, серед яких є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою в умовах настання холодів
Він також висловив солідарність із постраждалими і закликав не звикати до війни та руйнувань.
"Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні", – додав Понтифік.
Нагадаємо
У жовтні Папа Римський Лев XIV звернувся до світових медіа, закликавши протидіяти брехні та маніпуляціям, підтримуючи чесну документацію подій в Україні.
