Папа Лев XIV закликає медіа протидіяти брехні, згадуючи війну рф в Україні та конфлікт у Газі
Київ • УНН
Папа Лев XIV звернувся до світових медіа, закликавши протидіяти брехні та маніпуляціям, підтримуючи чесну документацію подій в Україні та Газі. Він також закликав до звільнення ув'язнених журналістів.
Папа Лев XIV напередодні закликав міжнародні інформаційні агенції твердо стояти на варті проти "давнього мистецтва брехні" та маніпуляцій. У своєму зверненні, перший американський папа рішуче підтримує вільну, незалежну та об’єктивну пресу, зазначивши наступне:
Якщо ми сьогодні знаємо, що відбувається в Газі, в Україні та в будь-якій іншій країні, охопленій бомбардуваннями, то багато в чому завдячуємо цим їм.. .. Ці виняткові свідчення очевидців — кульмінація щоденних зусиль незліченних людей, які працюють над тим, щоб інформація не використовувалася з корисливою метою, що суперечить істині та людській гідності
Понтифік зауважив, що інформаційні агентства можуть стикатися з подвійною кризою:
- економічний тиск загрожує їхньому виживанню;
- споживачі все частіше не можуть відрізнити правду від брехні.
Я закликаю вас: ніколи не продавайте свою владу!
Папа Римський рішуче висловлювався за необхідність захисту свободи слова та прав журналістів та закликав звільнити ув'язнених журналістів та підтвердив "дорогоцінний дар свободи слова та преси".
У травні, у своєму першому недільному благословенні як понтифік, Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого миру в Україні.
