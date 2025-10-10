$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 242 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 4934 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6262 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18562 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40238 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33240 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39967 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41691 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68379 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63229 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Папа Лев XIV закликає медіа протидіяти брехні, згадуючи війну рф в Україні та конфлікт у Газі

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Папа Лев XIV звернувся до світових медіа, закликавши протидіяти брехні та маніпуляціям, підтримуючи чесну документацію подій в Україні та Газі. Він також закликав до звільнення ув'язнених журналістів.

Папа Лев XIV закликає медіа протидіяти брехні, згадуючи війну рф в Україні та конфлікт у Газі

Папа підтримує зусилля у чесній документації подій, пов'язаних з війною рф в Україні, а також несуперечливе висвітлення трагедій та воєн у світі, серед яких конфлікт у Газі. Окремо Лев XIV закликав до звільнення ув’язнених журналістів.

Про це пише УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Папа Лев XIV напередодні закликав міжнародні інформаційні агенції твердо стояти на варті проти "давнього мистецтва брехні" та маніпуляцій. У своєму зверненні, перший американський папа рішуче підтримує вільну, незалежну та об’єктивну пресу, зазначивши наступне:

Якщо ми сьогодні знаємо, що відбувається в Газі, в Україні та в будь-якій іншій країні, охопленій бомбардуваннями, то багато в чому завдячуємо цим їм.. .. Ці виняткові свідчення очевидців — кульмінація щоденних зусиль незліченних людей, які працюють над тим, щоб інформація не використовувалася з корисливою метою, що суперечить істині та людській гідності

- ідеться у повідомленні Лева XIV.

Понтифік зауважив, що інформаційні агентства можуть стикатися з подвійною кризою:

  • економічний тиск загрожує їхньому виживанню;
    • споживачі все частіше не можуть відрізнити правду від брехні.

      Я закликаю вас: ніколи не продавайте свою владу!

      - сказав Лев, стверджуючи, що світові потрібна вільна та об'єктивна інформація.

      Папа Римський рішуче висловлювався за необхідність захисту свободи слова та прав журналістів та закликав звільнити ув'язнених журналістів та підтвердив "дорогоцінний дар свободи слова та преси".

      Нагадаємо

      У травні, у своєму першому недільному благословенні як понтифік, Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого миру в Україні.

      Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечує критику законопроєкту №14057, який, на думку медіаспільноти, загрожує журналістським розслідуванням.

      Ігор Тележніков

      Новини Світу
      Лев XIV
      Ассошіейтед Прес
      Сектор Газа
      Україна