Папа Лев XIV призывает СМИ противодействовать лжи, упоминая войну РФ в Украине и конфликт в Газе
Киев • УНН
Папа Лев XIV обратился к мировым СМИ, призвав противодействовать лжи и манипуляциям, поддерживая честную документацию событий в Украине и Газе. Он также призвал к освобождению заключенных журналистов.
Папа поддерживает усилия по честной документации событий, связанных с войной РФ в Украине, а также непротиворечивое освещение трагедий и войн в мире, среди которых конфликт в Газе. Отдельно Лев XIV призвал к освобождению заключенных журналистов.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Папа Лев XIV накануне призвал международные информационные агентства твердо стоять на страже против "древнего искусства лжи" и манипуляций. В своем обращении, первый американский папа решительно поддерживает свободную, независимую и объективную прессу, отметив следующее:
Если мы сегодня знаем, что происходит в Газе, в Украине и в любой другой стране, охваченной бомбардировками, то во многом обязаны этим им.. .. Эти исключительные свидетельства очевидцев — кульминация ежедневных усилий бесчисленных людей, работающих над тем, чтобы информация не использовалась в корыстных целях, что противоречит истине и человеческому достоинству
Понтифик отметил, что информационные агентства могут сталкиваться с двойным кризисом:
- экономическое давление угрожает их выживанию;
- потребители все чаще не могут отличить правду от лжи.
Я призываю вас: никогда не продавайте свою власть!
Папа Римский решительно высказывался за необходимость защиты свободы слова и прав журналистов и призвал освободить заключенных журналистов и подтвердил "драгоценный дар свободы слова и прессы".
Напомним
В мае, в своем первом воскресном благословении как понтифик, Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому миру в Украине.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отрицает критику законопроекта №14057, который, по мнению медиасообщества, угрожает журналистским расследованиям.