Папа Лев XIV призывает СМИ противодействовать лжи, упоминая войну РФ в Украине и конфликт в Газе

Папа поддерживает усилия по честной документации событий, связанных с войной РФ в Украине, а также непротиворечивое освещение трагедий и войн в мире, среди которых конфликт в Газе. Отдельно Лев XIV призвал к освобождению заключенных журналистов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Папа Лев XIV накануне призвал международные информационные агентства твердо стоять на страже против "древнего искусства лжи" и манипуляций. В своем обращении, первый американский папа решительно поддерживает свободную, независимую и объективную прессу, отметив следующее:

Если мы сегодня знаем, что происходит в Газе, в Украине и в любой другой стране, охваченной бомбардировками, то во многом обязаны этим им.. .. Эти исключительные свидетельства очевидцев — кульминация ежедневных усилий бесчисленных людей, работающих над тем, чтобы информация не использовалась в корыстных целях, что противоречит истине и человеческому достоинству