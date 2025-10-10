$41.400.09
48.140.04
ukenru
06:38 • 3806 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 4736 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 18091 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 39766 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 39753 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41570 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 67971 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 62891 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28134 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23142 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Папа Лев XIV призывает СМИ противодействовать лжи, упоминая войну РФ в Украине и конфликт в Газе

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Папа Лев XIV обратился к мировым СМИ, призвав противодействовать лжи и манипуляциям, поддерживая честную документацию событий в Украине и Газе. Он также призвал к освобождению заключенных журналистов.

Папа Лев XIV призывает СМИ противодействовать лжи, упоминая войну РФ в Украине и конфликт в Газе

Папа поддерживает усилия по честной документации событий, связанных с войной РФ в Украине, а также непротиворечивое освещение трагедий и войн в мире, среди которых конфликт в Газе. Отдельно Лев XIV призвал к освобождению заключенных журналистов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Папа Лев XIV накануне призвал международные информационные агентства твердо стоять на страже против "древнего искусства лжи" и манипуляций. В своем обращении, первый американский папа решительно поддерживает свободную, независимую и объективную прессу, отметив следующее:

Если мы сегодня знаем, что происходит в Газе, в Украине и в любой другой стране, охваченной бомбардировками, то во многом обязаны этим им.. .. Эти исключительные свидетельства очевидцев — кульминация ежедневных усилий бесчисленных людей, работающих над тем, чтобы информация не использовалась в корыстных целях, что противоречит истине и человеческому достоинству

- говорится в сообщении Льва XIV.

Понтифик отметил, что информационные агентства могут сталкиваться с двойным кризисом:

  • экономическое давление угрожает их выживанию;
    • потребители все чаще не могут отличить правду от лжи.

      Я призываю вас: никогда не продавайте свою власть!

      - сказал Лев, утверждая, что миру нужна свободная и объективная информация.

      Папа Римский решительно высказывался за необходимость защиты свободы слова и прав журналистов и призвал освободить заключенных журналистов и подтвердил "драгоценный дар свободы слова и прессы".

      Напомним

      В мае, в своем первом воскресном благословении как понтифик, Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому миру в Украине.

      Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отрицает критику законопроекта №14057, который, по мнению медиасообщества, угрожает журналистским расследованиям.

      Игорь Тележников

