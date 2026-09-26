В Святошинском районе столицы обломки дрона упали на территорию дошкольного учреждения
Киев • УНН
В Святошинском районе обломки БПЛА упали на территорию детского сада без пожара и разрушений. В Шевченковском районе дрон попал в офисное здание.
В Киеве в результате атаки беспилотников зафиксировано падение обломков на территории дошкольного учреждения в Святошинском районе и попадание БПЛА в офисное здание в Шевченковском районе. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
В Святошинском районе — падение обломков на территорию учреждения дошкольного образования. Без пожара. Предварительно, без разрушений
Также в Шевченковском районе зафиксировано попадание БПЛА в офисное здание. Предварительно, без пожара. Экстренные службы направляются на место.
Напомним
После повторной атаки рф Дата-центр COSMONOVA больше не будет работать из-за масштабных повреждений. Компания локализует последствия, переносит и восстанавливает сервисы.