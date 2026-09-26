Дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу після російського удару
Київ • УНН
Дата-центр COSMONOVA більше не працюватиме через масштабні пошкодження. Компанія локалізує наслідки, переносить і відновлює сервіси.
Дата-центр COSMONOVA більше не працюватиме через масштабні руйнування, яких він зазнав. Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook, пише УНН.
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У компанії опублікували світлини, на яких видно наслідки пошкоджень дата-центру. Водночас фахівці продовжують роботи з локалізації наслідків ураження, а також часткового перенесення та відновлення сервісів.
Інформацію щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, COSMONOVA обіцяє надавати за можливості.
Наразі доступ до дата-центру частково обмежений відповідними службами, зокрема для фахівців компанії.
Проблеми з роботою сервісів виникли після повторної атаки рф на дата-центр Cosmonova26.09.26, 11:56 • 3370 переглядiв