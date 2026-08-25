Високий представник Ватикану прибув до москви уперше за 5 років і заявив про необхідність припинення війни в Україні

Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор

Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше

Ексклюзив

У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС

Ексклюзив

СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії

Ексклюзив

Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу

Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ

Ексклюзив

Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена

СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном

Ексклюзив