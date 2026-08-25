Високий представник Ватикану прибув до москви уперше за 5 років і заявив про необхідність припинення війни в Україні
Київ • УНН
Архієпископ Пол Галлахер закликав припинити війну в Україні після переговорів із сергієм лавровим у москві. Сторони домовилися про гуманітарну співпрацю.
Високопоставлений представник Ватикану закликав до припинення війни в Україні після зустрічі у вівторок у москві з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, яка стала першою особистою зустріччю ватиканських та російських офіційних осіб за п'ять років, передає УНН із посиланням на Reuters.
Архієпископ Пол Галлахер, міністр закордонних справ Ватикану, заявив, що чотирирічна російсько-українська війна, яка щодня триває, "створює нових жертв... і робить майбутнє примирення дедалі складнішим".
"Тому конче необхідно покласти край конфлікту", — сказав він, виступаючи поруч із лавровим на спільній пресконференції після зустрічі.
Він також повідомив, що вони з лавровим обговорили шляхи миру в Україні та домовилися про співпрацю у гуманітарних питаннях, таких як допомога дітям, які постраждали від війни.
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Галлахер, другий за значимістю дипломатичний представник Ватикану, востаннє відвідував москву для переговорів із лавровим у 2021 році, до початку війни.
Папа Лев неодноразово закликав до припинення конфлікту. У своєму зверненні від 9 серпня він висловив жаль з приводу "постійно зростаючої кількості жертв серед цивільного населення, включаючи дітей".
У вівторок Галлахер заявив, що Ватикан "продовжуватиме потужну духовну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, вносячи свій внесок і надаючи майданчик для діалогу" з метою припинення війни, що триває вже 4,5 роки.