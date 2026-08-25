Высокий представитель Ватикана прибыл в москву впервые за 5 лет и заявил о необходимости прекращения войны в Украине

Высокопоставленный представитель Ватикана призвал прекратить войну в Украине после встречи во вторник в москве с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, которая стала первой личной встречей представителей Ватикана и россии за пять лет, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Архиепископ Пол Галлахер, министр иностранных дел Ватикана, заявил, что продолжающаяся ежедневно четырехлетняя российско-украинская война "создает новых жертв... и делает будущее примирение все более сложным".

"Поэтому крайне необходимо положить конец конфликту", — сказал он, выступая рядом с лавровым на совместной пресс-конференции после встречи.

Он также сообщил, что они с лавровым обсудили пути достижения мира в Украине и договорились о сотрудничестве в гуманитарных вопросах, таких как помощь детям, пострадавшим от войны.

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Галлахер, второй по значимости дипломатический представитель Ватикана, в последний раз посещал москву для переговоров с лавровым в 2021 году, до начала войны.

Папа Лев неоднократно призывал к прекращению конфликта. В своем обращении от 9 августа он выразил сожаление по поводу "постоянно растущего числа жертв среди гражданского населения, включая детей".

Во вторник Галлахер заявил, что Ватикан "продолжит оказывать мощную духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку, внося свой вклад и предоставляя площадку для диалога" с целью прекращения войны, которая продолжается уже 4,5 года.