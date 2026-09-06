Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року

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Молодик у діві та нові можливості. Після двох досить складних і напружених тижнів астрологічна картина нарешті стає м’якшою. Найближчими днями, ми поступово відходимо від коридору затемнень, тому цей тиждень дає значно більше можливостей для активних дій, реалізації планів та повернення до звичного ритму життя. Як ці події вплинуть на представників усіх знаків Зодіаку - спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко.

Деталі

За словами Ксенії Базиленко, важливих ретроградностей особистих планет, які могли б суттєво гальмувати наші повсякденні справи, зараз немає. Ретроградними залишаються далекі планети, процеси яких більше пов’язані з тривалими суспільними та глобальними змінами. Головною астрологічною подією тижня стане молодик у Діві 11 вересня о 06:27 за київським часом.

До молодика варто завершувати розпочате, закривати старі питання, розбиратися з дрібними побутовими справами та звільняти простір від усього зайвого. Після 11 вересня можна поступово переходити до нового та активніше втілювати свої плани й бажання - каже астролог.

Молодик у діві: наводимо лад у житті

За словами експертки, 11 вересня Сонце і Місяць з’єднаються у знаку Діви, відкриваючи новий місячний цикл. І саме Діва має "підказати" головний принцип найближчих двох тижнів: менше хаосу та зайвих емоцій - більше порядку, раціональності, уважності та конкретних дій.

Базиленко радить зосередитися навіть на зовсім маленьких і, на перший погляд, незначних речах. Наприклад, розібрати документи, навести лад удома та на робочому місці, завершити дрібні побутові справи, до яких давно не доходили руки. За її словами, Діва любить деталі, і часом саме з наведення порядку в дрібницях починаються великі зміни.

Запам’ятайте просту послідовність: До молодика - завершуємо, прибираємо зайве, наводимо лад, 11 вересня - плануємо, записуємо цілі та бажання, визначаємо пріоритети. Після молодика - поступово починаємо нове та переходимо до активних дій. У день молодика обов’язково знайдіть час для планування. Подумайте, чого ви хочете досягти протягом нового місячного циклу, що прагнете змінити у своєму житті та які конкретні кроки для цього можете зробити - наголошує Базиленко.

При цьому молодик має гармонійну взаємодію з Марсом, на думку експертки, що додає енергії та допомагає переходити від задумів до конкретних дій. Також, вона окремо виділяє саме вівторок, 8 вересня, як один із найсприятливіших днів тижня.

Місяць у з’єднанні з Юпітером і гармонійному аспекті до Сатурна створює хороший фон для важливих справ, зустрічей, домовленостей та рішень - пояснює астролог.

Юпітер і Сатурн: створюємо фундамент

Ксенія Базиленко зазначає, що протягом тижня продовжує діяти гармонійний аспект Юпітера і Сатурна. За її словами, у мунданній астрології це може бути сприятливим показником для міжнародних домовленостей, нових союзів та об’єднань, законодавчих рішень і створення правил, розрахованих на довгострокову перспективу. Юпітер розширює можливості, а Сатурн допомагає надати їм форму. Тому те, що раніше існувало лише як ідея, поступово може отримувати реальний фундамент.

Також, продовжує діяти й потужна гармонійна конфігурація за участю Урана, Нептуна та Плутона.

Особливо цікаво вона проявиться 12 вересня, коли до неї приєднаються Меркурій і Місяць, роблячи всю конструкцію ще більш виразною та сильною. З погляду мунданної астрології це може сприяти важливим політичним рішенням, новим переговорам та домовленостям, появі несподіваних можливостей і пошуку нових шляхів виходу зі складних ситуацій. У ширшому сенсі повільні планети продовжують говорити про масштабну перебудову світу. Через кризи та труднощі змінюються старі правила, політичні системи й суспільні устої - зазначила Ксенія Базиленко.

На думку експертки, це тривалий процес, однак його результатом у майбутньому можуть стати дуже важливі позитивні зміни.

Венера у Скорпіоні: бережіть стосунки і гроші

9 вересня Венера переходить у знак Скорпіона, де перебуватиме близько місяця. В астрології це непросте положення Венери, тому почуття можуть ставати гострішими, а у стосунках - сильніше проявлятися пристрасть, ревнощі, образи, контроль та претензії. Намагайтеся не доводити емоції до крайнощів і бережніше ставтеся одне до одного. Так само спокійніше поводьтеся з фінансами: уникайте імпульсивних витрат, ризикованих вкладень та рішень, прийнятих під впливом емоцій - зауважила астрологиня.

Що віщують зірки для України

Для України цей тиждень суттєво відрізняється від попередніх двох. Після дуже важкого періоду в карті країни нарешті з’являється значно більше гармонійних аспектів. І я дуже сподіваюся, що їхню дію ми поступово почнемо відчувати вже цього тижня. Особливо сприятливо виглядає перша половина тижня - 7–9 вересня - каже астрологиня.

Зокрема, за словами експертки, транзитний Марс утворює гармонійний аспект до натального Плутона в гороскопі України, а у мунданній астрології це може символізувати посилення оборонного потенціалу, результативні дії Сил оборони, ефективні стратегічні рішення та зміцнення позицій України. Ще один цікавий показник - Меркурій у з’єднанні з Білим Місяцем поблизу натального Марса України.

За моїми астрологічними розрахунками, це може принести важливу інформацію, новини, рішення, документи або переговори на користь України. Також може вийти назовні інформація, яка раніше залишалася прихованою, і це дасть можливість побачити певні проблеми та розпочати процес їхнього вирішення. Дуже важливим для України я вважаю і молодик 11 вересня. Сприятливі аспекти в карті країни дозволяють сподіватися, що він може позначити початок нового етапу та поступового покращення ситуації. Я не кажу, що все зміниться за один день. Але перші ознаки позитивних процесів ми можемо почати бачити вже зараз. Водночас повністю втрачати пильність не варто. Ніч із 9 на 10 вересня, а також 12 і 13 вересня я відношу до періодів підвищеної уваги - каже Ксенія Базиленко.

За її словами, особливої обережності потребують дні 12–13 вересня, коли Венера утворює напружений аспект із Сатурном у карті України. У мунданній астрології така взаємодія може символізувати втрати, пошкодження та руйнівні події. Тому в ці дні експертка радить особливо уважно реагувати на повітряні тривоги та повідомлення офіційних служб.

Дні підвищеної уваги для України: ніч із 9 на 10 вересня, 12 та 13 вересня - підкреслила астрологиня.

Головна порада тижня від астролога

Цього тижня ми нарешті можемо повертатися до активного життя. Завершуйте старе, плануйте нове, наводьте порядок і поступово переходьте від задумів до дій. Не чекайте ідеального моменту. Іноді великі зміни починаються з дуже простих речей - одного рішення, наведення порядку, завершеної справи або першого кроку. І нехай цей тиждень справді стане для нас початком більш світлого періоду. Нехай після складних і виснажливих тижнів ми відчуємо полегшення, побачимо більше добрих новин і отримаємо більше приводів для надії. Нехай ситуація поступово змінюється на краще, а разом із нею повертаються наші сили, впевненість і віра в майбутнє. Бережіть себе та своїх близьких. Підтримуйте одне одного. З любов’ю та повагою, ваша астролог Ксенія - резюмувала експертка.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 7-13 вересня

Овен

Цього тижня зверніть увагу не стільки на кількість роботи, скільки на її якість. Ви можете знайти спосіб працювати легше, змінити звичний графік, удосконалити свої професійні навички або нарешті позбутися звички, яка забирає ваш час.

Порада: оптимізуйте своє життя - не робіть вручну те, що давно можна спростити.

Телець

Дозвольте собі бути помітнішими. Сприятливий тиждень для творчих проєктів, виступів, хобі та всього, де можна проявити власний талант. А комусь може захотітися просто закохатися, фліртувати й згадати, що життя складається не лише з обов’язків.

Порада: покажіть людям те, що ви вмієте робити найкраще.

Близнюки

Цього разу сімейна тема може проявитися через минуле. Хороший момент розібрати старі речі, фотографії, документи, сімейні питання або більше дізнатися про свою родину. Можливе й практичне рішення, пов’язане з нерухомістю чи облаштуванням житла.

Порада: створіть навколо себе місце, куди вам справді хочеться повертатися.

Рак

Ваші слова цього тижня можуть мати особливу вагу. Хороший час для переговорів, навчання, написання текстів, ведення блогу, реклами, презентації своїх ідей та нових знайомств. Інформація, яку ви отримаєте, може відкрити перед вами нову можливість.

Порада: говоріть про себе та свої ідеї - зараз вас можуть почути.

Лев

Подумайте, на чому ще ви можете заробляти. Ваші знання, талант або навичка, яку ви досі не сприймали серйозно, можуть мати цілком реальну матеріальну цінність. Сприятливий момент для пошуку додаткового джерела доходу.

Порада: не недооцінюйте те, що вмієте - можливо, настав час це монетизувати.

Діва

Це чудовий період, щоб заявити про себе по-новому. Можна оновити імідж, фотографії, сторінки у соціальних мережах, особистий бренд або спосіб, у який ви презентуєте себе людям. Молодик у вашому знаку підтримує особисте перезавантаження.

Порада: подумайте не про те, ким ви були, а про те, якою людиною хочете стати далі.

Терези

Вам може відкритися щось, чого ви раніше не помічали — власне бажання, прихована причина ситуації або відповідь на питання, яке довго не давало спокою. Добре працювати наодинці, займатися психологією, духовними практиками або просто залишити собі більше тиші.

Порада: не вимагайте від себе негайної відповіді - іноді вона приходить саме тоді, коли навколо стає тихо.

Скорпіон

Ваші можливості цього тижня можуть прийти через інших людей. Друзі, знайомі, аудиторія, професійна спільнота або людина з потрібними зв’язками здатні допомогти реалізувати задумане. Не відмовляйтеся від запрошень і цікавих знайомств.

Порада: розкажіть про свою мету - можливо, людина, яка допоможе її здійснити, вже поруч.

Стрілець

Цього тижня варто подумати про репутацію та власний авторитет. Вашу роботу можуть оцінити, вам можуть запропонувати більше відповідальності або можливість показати себе перед людьми, від яких залежить подальший розвиток.

Порада: не ховайте свої досягнення - зараз важливо, щоб про них знали.

Козоріг

Ваші знання можуть стати вашим головним ресурсом. Хороший час для публічних виступів, викладання, юридичних питань, навчання, роботи з іноземцями або пошуку сильного наставника. Для когось, навпаки, настає момент самому стати вчителем для інших.

Порада: не бійтеся демонструвати свою компетентність - ваш авторитет може помітно зрости.

Водолій

Цього тижня можна мислити сміливіше у фінансових питаннях. Може з’явитися інвестор, фінансування, вигідна пропозиція, можливість використати спільні ресурси або отримати підтримку для власного проєкту. Також можуть позитивно вирішуватися питання страхування, виплат чи спадщини.

Порада: можливість може прийти не через ваші власні гроші - придивіться, хто готовий інвестувати у вас або вашу ідею.

Риби

Сприятливий час для переговорів і пошуку балансу у взаєминах. Можна врегулювати давню суперечку, домовитися про умови співпраці, підписати контракт або просунутися у юридичному питанні. А комусь захочеться оновити себе, гардероб чи власний стиль і додати у життя більше краси та гармонії.

Порада: не боріться там, де можна домовитися - цього тижня компроміс може дати вам значно більше.

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