Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года

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Новолуние в Деве и новые возможности. После двух довольно сложных и напряжённых недель астрологическая картина наконец становится мягче. В ближайшие дни мы постепенно отходим от коридора затмений, поэтому эта неделя даёт значительно больше возможностей для активных действий, реализации планов и возвращения к привычному ритму жизни. Как эти события повлияют на представителей всех знаков Зодиака — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам Ксении Базиленко, важных ретроградных периодов личных планет, которые могли бы существенно тормозить наши повседневные дела, сейчас нет. Ретроградными остаются дальние планеты, процессы которых больше связаны с длительными общественными и глобальными изменениями. Главным астрологическим событием недели станет новолуние в Деве 11 сентября в 06:27 по киевскому времени.

До новолуния стоит завершать начатое, закрывать старые вопросы, разбираться с мелкими бытовыми делами и освобождать пространство от всего лишнего. После 11 сентября можно постепенно переходить к новому и активнее воплощать свои планы и желания — говорит астролог.

Новолуние в Деве: наводим порядок в жизни

По словам экспертки, 11 сентября Солнце и Луна соединятся в знаке Девы, открывая новый лунный цикл. И именно Дева должна "подсказать" главный принцип ближайших двух недель: меньше хаоса и лишних эмоций — больше порядка, рациональности, внимательности и конкретных действий.

Базиленко советует сосредоточиться даже на совсем маленьких и, на первый взгляд, незначительных вещах. Например, разобрать документы, навести порядок дома и на рабочем месте, завершить мелкие бытовые дела, до которых давно не доходили руки. По её словам, Дева любит детали, и порой именно с наведения порядка в мелочах начинаются большие изменения.

Запомните простую последовательность: До новолуния — завершаем, убираем лишнее, наводим порядок, 11 сентября — планируем, записываем цели и желания, определяем приоритеты. После новолуния — постепенно начинаем новое и переходим к активным действиям. В день новолуния обязательно найдите время для планирования. Подумайте, чего вы хотите достичь в течение нового лунного цикла, что стремитесь изменить в своей жизни и какие конкретные шаги для этого можете сделать — подчёркивает Базиленко.

При этом новолуние имеет гармоничное взаимодействие с Марсом, по мнению экспертки, что добавляет энергии и помогает переходить от замыслов к конкретным действиям. Также она отдельно выделяет именно вторник, 8 сентября, как один из самых благоприятных дней недели.

Луна в соединении с Юпитером и гармоничном аспекте к Сатурну создаёт хороший фон для важных дел, встреч, договорённостей и решений — объясняет астролог.

Юпитер и Сатурн: создаём фундамент

Ксения Базиленко отмечает, что в течение недели продолжает действовать гармоничный аспект Юпитера и Сатурна. По её словам, в мунданной астрологии это может быть благоприятным показателем для международных договорённостей, новых союзов и объединений, законодательных решений и создания правил, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Юпитер расширяет возможности, а Сатурн помогает придать им форму. Поэтому то, что раньше существовало лишь как идея, постепенно может получать реальный фундамент.

Также продолжает действовать и мощная гармоничная конфигурация с участием Урана, Нептуна и Плутона.

Особенно интересно она проявится 12 сентября, когда к ней присоединятся Меркурий и Луна, делая всю конструкцию ещё более выразительной и сильной. С точки зрения мунданной астрологии это может способствовать важным политическим решениям, новым переговорам и договорённостям, появлению неожиданных возможностей и поиску новых путей выхода из сложных ситуаций. В более широком смысле медленные планеты продолжают говорить о масштабной перестройке мира. Из-за кризисов и трудностей меняются старые правила, политические системы и общественные устои — отметила Ксения Базиленко.

По мнению экспертки, это длительный процесс, однако его результатом в будущем могут стать очень важные позитивные изменения.

Венера в Скорпионе: берегите отношения и деньги

9 сентября Венера переходит в знак Скорпиона, где пробудет около месяца. В астрологии это непростое положение Венеры, поэтому чувства могут становиться острее, а в отношениях сильнее проявляться страсть, ревность, обиды, контроль и претензии. Старайтесь не доводить эмоции до крайностей и бережнее относитесь друг к другу. Так же спокойнее обращайтесь с финансами: избегайте импульсивных расходов, рискованных вложений и решений, принятых под влиянием эмоций — отметила астролог.

Что предвещают звезды для Украины

Для Украины эта неделя существенно отличается от двух предыдущих. После очень тяжелого периода в карте страны наконец появляется значительно больше гармоничных аспектов. И я очень надеюсь, что их действие мы постепенно начнем ощущать уже на этой неделе. Особенно благоприятно выглядит первая половина недели — 7–9 сентября — говорит астролог.

В частности, по словам экспертки, транзитный Марс образует гармоничный аспект к натальному Плутону в гороскопе Украины, а в мунданной астрологии это может символизировать усиление оборонного потенциала, результативные действия Сил обороны, эффективные стратегические решения и укрепление позиций Украины. Еще один интересный показатель — Меркурий в соединении с Белой Луной вблизи натального Марса Украины.

По моим астрологическим расчетам, это может принести важную информацию, новости, решения, документы или переговоры в пользу Украины. Также может выйти наружу информация, которая ранее оставалась скрытой, и это даст возможность увидеть определенные проблемы и начать процесс их решения. Очень важным для Украины я считаю и новолуние 11 сентября. Благоприятные аспекты в карте страны позволяют надеяться, что оно может обозначить начало нового этапа и постепенного улучшения ситуации. Я не говорю, что все изменится за один день. Но первые признаки позитивных процессов мы можем начать видеть уже сейчас. В то же время полностью терять бдительность не стоит. Ночь с 9 на 10 сентября, а также 12 и 13 сентября я отношу к периодам повышенного внимания — говорит Ксения Базиленко.

По ее словам, особой осторожности требуют 12–13 сентября, когда Венера образует напряженный аспект с Сатурном в карте Украины. В мунданной астрологии такое взаимодействие может символизировать потери, повреждения и разрушительные события. Поэтому в эти дни экспертка советует особенно внимательно реагировать на воздушные тревоги и сообщения официальных служб.

Дни повышенного внимания для Украины: ночь с 9 на 10 сентября, 12 и 13 сентября — подчеркнула астролог.

Главный совет недели от астролога

На этой неделе мы наконец можем возвращаться к активной жизни. Завершайте старое, планируйте новое, наводите порядок и постепенно переходите от замыслов к действиям. Не ждите идеального момента. Иногда большие изменения начинаются с очень простых вещей — одного решения, наведения порядка, завершенного дела или первого шага. И пусть эта неделя действительно станет для нас началом более светлого периода. Пусть после сложных и изнурительных недель мы почувствуем облегчение, увидим больше хороших новостей и получим больше поводов для надежды. Пусть ситуация постепенно меняется к лучшему, а вместе с ней возвращаются наши силы, уверенность и вера в будущее. Берегите себя и своих близких. Поддерживайте друг друга. С любовью и уважением, ваша астролог Ксения — подытожила экспертка.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 7-13 сентября

Овен

На этой неделе обратите внимание не столько на количество работы, сколько на ее качество. Вы можете найти способ работать легче, изменить привычный график, усовершенствовать свои профессиональные навыки или наконец избавиться от привычки, которая отнимает ваше время.

Совет: оптимизируйте свою жизнь — не делайте вручную то, что уже давно можно упростить.

Телец

Позвольте себе быть заметнее. Благоприятная неделя для творческих проектов, выступлений, хобби и всего, где можно проявить собственный талант. А кому-то может захотеться просто влюбиться, флиртовать и вспомнить, что жизнь состоит не только из обязанностей.

Совет: покажите людям то, что вы умеете делать лучше всего.

Близнецы

На этот раз семейная тема может проявиться через прошлое. Хороший момент разобрать старые вещи, фотографии, документы, семейные вопросы или больше узнать о своей семье. Возможно и практическое решение, связанное с недвижимостью или обустройством жилья.

Совет: создайте вокруг себя место, куда вам действительно хочется возвращаться.

Рак

Ваши слова на этой неделе могут иметь особый вес. Хорошее время для переговоров, учебы, написания текстов, ведения блога, рекламы, презентации своих идей и новых знакомств. Информация, которую вы получите, может открыть перед вами новую возможность.

Совет: говорите о себе и своих идеях — сейчас вас могут услышать.

Лев

Подумайте, на чем еще вы можете зарабатывать. Ваши знания, талант или навык, который вы до сих пор не воспринимали всерьез, могут иметь вполне реальную материальную ценность. Благоприятный момент для поиска дополнительного источника дохода.

Совет: не недооценивайте то, что умеете, — возможно, пришло время это монетизировать.

Дева

Это прекрасный период, чтобы заявить о себе по-новому. Можно обновить имидж, фотографии, страницы в социальных сетях, личный бренд или то, как вы презентуете себя людям. Новолуние в вашем знаке поддерживает личную перезагрузку.

Совет: подумайте не о том, кем вы были, а о том, каким человеком хотите стать дальше.

Весы

Вам может открыться что-то, чего вы раньше не замечали, — собственное желание, скрытая причина ситуации или ответ на вопрос, который долго не давал покоя. Хорошо работать в одиночестве, заниматься психологией, духовными практиками или просто оставить себе больше тишины.

Совет: не требуйте от себя немедленного ответа — иногда он приходит именно тогда, когда вокруг становится тихо.

Скорпион

Ваши возможности на этой неделе могут прийти через других людей. Друзья, знакомые, аудитория, профессиональное сообщество или человек с нужными связями способны помочь реализовать задуманное. Не отказывайтесь от приглашений и интересных знакомств.

Совет: расскажите о своей цели — возможно, человек, который поможет ее осуществить, уже рядом.

Стрелец

На этой неделе стоит подумать о репутации и собственном авторитете. Вашу работу могут оценить, вам могут предложить больше ответственности или возможность показать себя перед людьми, от которых зависит дальнейшее развитие.

Совет: не прячьте свои достижения — сейчас важно, чтобы о них знали.

Козерог

Ваши знания могут стать вашим главным ресурсом. Хорошее время для публичных выступлений, преподавания, юридических вопросов, учебы, работы с иностранцами или поиска сильного наставника. Для кого-то, наоборот, наступает момент самому стать учителем для других.

Совет: не бойтесь демонстрировать свою компетентность — ваш авторитет может заметно вырасти.

Водолей

На этой неделе можно смелее мыслить в финансовых вопросах. Может появиться инвестор, финансирование, выгодное предложение, возможность использовать общие ресурсы или получить поддержку для собственного проекта. Также могут положительно решаться вопросы страхования, выплат или наследства.

Совет: возможность может прийти не через ваши собственные деньги — присмотритесь, кто готов инвестировать в вас или вашу идею.

Рыбы

Благоприятное время для переговоров и поиска баланса в отношениях. Можно урегулировать давний спор, договориться об условиях сотрудничества, подписать контракт или продвинуться в юридическом вопросе. А кому-то захочется обновить себя, гардероб или собственный стиль и добавить в жизнь больше красоты и гармонии.

Совет: не боритесь там, где можно договориться, — на этой неделе компромисс может дать вам значительно больше.

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