Що святкують 7 вересня в Україні та світі

$44.7351.94
ukenru
01:21 • 10313 перегляди
"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій
23:12 • 16108 перегляди
Нічна атака дронами на Запоріжжя: зайнявся торговельний центрPhotoVideo
6 вересня, 20:22 • 18683 перегляди
Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами
6 вересня, 14:36 • 33410 перегляди
У росії повністю зупинив роботу рязанський НПЗ після удару дронів FP-1Video
6 вересня, 10:32 • 39139 перегляди
Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів
Ексклюзив
6 вересня, 09:55 • 30463 перегляди
Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року
Ексклюзив
6 вересня, 08:57 • 28296 перегляди
Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами
6 вересня, 08:02 • 25087 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗVideo
Ексклюзив
6 вересня, 07:50 • 38754 перегляди
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
6 вересня, 06:58 • 18032 перегляди
Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.6м/с
78%
752мм
Популярнi новини
У ЄС можуть скоротити 300 тисяч робочих місць у промисловості через конкуренцію з Китаєм 6 вересня, 19:19 • 5328 перегляди
У нас була хороша розмова - Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера6 вересня, 19:40 • 8112 перегляди
У Франції лідер ультраправих хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи - Bloomberg 6 вересня, 20:02 • 6662 перегляди
Зеленський очікує від Вашингтона нових санкцій проти росії6 вересня, 20:59 • 2878 перегляди
Єврокомісар: "Корінні причини" війни рф проти України - це сам путін01:54 • 4042 перегляди
Публікації
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
Ексклюзив
6 вересня, 07:50 • 38748 перегляди
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 88817 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 90365 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 78620 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 72850 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 38347 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 37248 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 47423 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 65703 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 61409 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Гриби
Fox News
Ка-50

Що святкують 7 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1886 перегляди

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки, а під егідою ООН - День чистого повітря. Бразилія святкує День Незалежності.

Що святкують 7 вересня в Україні та світі

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки, на міжнародному рівні під егідою ООН проходить День чистого повітря для блакитного неба, а Бразилія святкує День Незалежності. У церковному календарі за новим стилем припадає Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці та день пам'яті мученика Созонта, а за старим - перенесення мощей апостола Варфоломія та день апостола Тита, пише УНН.

День воєнної розвідки України

Офіційне свято, встановлене Указом Президента України у 2022 році для відзначення особливого значення воєнної розвідки у захисті національних інтересів, суверенітету та територіальної цілісності держави. Дата приурочена до видання 7 вересня 1992 року указу про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України.

Унікальні спецоперації, здобуття критично важливої стратегічної інформації та аналітична діяльність розвідників відіграють вирішальну роль у протидії військовій агресії та плануванні оборонних дій Збройних Сил України.

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба (International Day of Clean Air for blue skies)

Офіційна екологічна дата під егідою ООН, заснована у 2019 році для привернення уваги до проблеми забруднення атмосфери, яке вважається одним із найбільших екологічних ризиків для здоров'я людини.

Свято закликає уряди, бізнес та суспільство посилювати міжнародне співробітництво, зменшувати обсяги шкідливих викидів, впроваджувати відновлювану енергетику та забезпечувати право кожної людини на чисте довкілля.

В Іспанії зафіксували найвищу в історії вересневу температуру – повітря прогрілося до 45,7°C05.09.26, 00:38 • 3848 переглядiв

Всесвітній день обізнаності про м'язову дистрофію Дюшенна (World Duchenne Awareness Day)

Глобальна медико-соціальна ініціатива, спрямована на поширення інформації про рідкісне генетичне захворювання, що призводить до прогресуючої м'язової атрофії у дітей.

Подія стимулює залучення ресурсів для наукових досліджень у галузі генної терапії, розширення доступу до ранньої діагностики та підтримку пацієнтів і їхніх родин по всьому світу.

День Незалежності Бразилії

Головне національне свято країни на честь проголошення суверенітету від Португалії 7 вересня 1822 року регентом принцом Педру, відоме як заклик "Крик Іпіранги".

День супроводжується масштабними військовими парадами у столиці Бразиліа, масовими культурними фестивалями та урочистими заходами по всій країні.

Президент Бразилії Лула закликав Трампа терміново припинити війну в Україні та вирішити ситуацію в Ірані21.08.26, 23:30 • 5193 перегляди

День перемоги в Мозамбіку

Державне свято на згадку про підписання Лусакської угоди у 1974 році між мозамбікським визвольним рухом ФРЕЛІМО та урядом Португалії, що завершило колоніальну війну та відкрило шлях до проголошення суверенної держави.

Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни відзначають Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці - день молитовної підготовки до одного з дванадцяти найбільших християнських свят.

Також цього дня вшановують пам'ять святого мученика Созонта, який постраждав за християнську віру на початку IV століття в Кілікії, та святителя Івана, архієпископа Новгородського.

За старим календарем віряни вшановують перенесення мощей святого апостола Варфоломія, а також згадують святого апостола від 70-ти Тита, учня апостола Павла та першого єпископа Критського.

У народному календарі цей день називали "Тит Листобій" або "Тит Грибник", оскільки ця дата вважалася граничним терміном для масового збору лісових грибів та знаменувала початок активного осіннього листопаду.

На Донеччині внаслідок удару рф спалахнула церква11.08.26, 16:03 • 3973 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Гриби
Міністерство оборони України
Організація Об'єднаних Націй
Збройні сили України
Бразилія
Мозамбік
Португалія
Україна