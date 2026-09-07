Що святкують 7 вересня в Україні та світі

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки, на міжнародному рівні під егідою ООН проходить День чистого повітря для блакитного неба, а Бразилія святкує День Незалежності. У церковному календарі за новим стилем припадає Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці та день пам'яті мученика Созонта, а за старим - перенесення мощей апостола Варфоломія та день апостола Тита, пише УНН.

День воєнної розвідки України

Офіційне свято, встановлене Указом Президента України у 2022 році для відзначення особливого значення воєнної розвідки у захисті національних інтересів, суверенітету та територіальної цілісності держави. Дата приурочена до видання 7 вересня 1992 року указу про створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України.

Унікальні спецоперації, здобуття критично важливої стратегічної інформації та аналітична діяльність розвідників відіграють вирішальну роль у протидії військовій агресії та плануванні оборонних дій Збройних Сил України.

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба (International Day of Clean Air for blue skies)

Офіційна екологічна дата під егідою ООН, заснована у 2019 році для привернення уваги до проблеми забруднення атмосфери, яке вважається одним із найбільших екологічних ризиків для здоров'я людини.

Свято закликає уряди, бізнес та суспільство посилювати міжнародне співробітництво, зменшувати обсяги шкідливих викидів, впроваджувати відновлювану енергетику та забезпечувати право кожної людини на чисте довкілля.

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Всесвітній день обізнаності про м'язову дистрофію Дюшенна (World Duchenne Awareness Day)

Глобальна медико-соціальна ініціатива, спрямована на поширення інформації про рідкісне генетичне захворювання, що призводить до прогресуючої м'язової атрофії у дітей.

Подія стимулює залучення ресурсів для наукових досліджень у галузі генної терапії, розширення доступу до ранньої діагностики та підтримку пацієнтів і їхніх родин по всьому світу.

День Незалежності Бразилії

Головне національне свято країни на честь проголошення суверенітету від Португалії 7 вересня 1822 року регентом принцом Педру, відоме як заклик "Крик Іпіранги".

День супроводжується масштабними військовими парадами у столиці Бразиліа, масовими культурними фестивалями та урочистими заходами по всій країні.

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День перемоги в Мозамбіку

Державне свято на згадку про підписання Лусакської угоди у 1974 році між мозамбікським визвольним рухом ФРЕЛІМО та урядом Португалії, що завершило колоніальну війну та відкрило шлях до проголошення суверенної держави.

Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни відзначають Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці - день молитовної підготовки до одного з дванадцяти найбільших християнських свят.

Також цього дня вшановують пам'ять святого мученика Созонта, який постраждав за християнську віру на початку IV століття в Кілікії, та святителя Івана, архієпископа Новгородського.

За старим календарем віряни вшановують перенесення мощей святого апостола Варфоломія, а також згадують святого апостола від 70-ти Тита, учня апостола Павла та першого єпископа Критського.

У народному календарі цей день називали "Тит Листобій" або "Тит Грибник", оскільки ця дата вважалася граничним терміном для масового збору лісових грибів та знаменувала початок активного осіннього листопаду.

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