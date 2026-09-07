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Что празднуют 7 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 3062 просмотра

7 сентября в Украине отмечают День военной разведки, а под эгидой ООН — День чистого воздуха. Бразилия празднует День независимости.

Что празднуют 7 сентября в Украине и мире

7 сентября в Украине отмечают День военной разведки, на международном уровне под эгидой ООН проходит День чистого воздуха для голубого неба, а Бразилия празднует День независимости. В церковном календаре по новому стилю отмечаются предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы и день памяти мученика Созонта, а по старому — перенесение мощей апостола Варфоломея и день апостола Тита, пишет УНН.

День военной разведки Украины

Официальный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2022 году для отмечания особого значения военной разведки в защите национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности государства. Дата приурочена к изданию 7 сентября 1992 года указа о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.

Уникальные спецоперации, добывание критически важной стратегической информации и аналитическая деятельность разведчиков играют решающую роль в противодействии военной агрессии и планировании оборонных действий Вооружённых сил Украины.

Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for blue skies)

Официальная экологическая дата под эгидой ООН, учреждённая в 2019 году для привлечения внимания к проблеме загрязнения атмосферы, которое считается одним из крупнейших экологических рисков для здоровья человека.

Праздник призывает правительства, бизнес и общество усиливать международное сотрудничество, сокращать объёмы вредных выбросов, внедрять возобновляемую энергетику и обеспечивать право каждого человека на чистую окружающую среду.

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Всемирный день осведомлённости о мышечной дистрофии Дюшенна (World Duchenne Awareness Day)

Глобальная медико-социальная инициатива, направленная на распространение информации о редком генетическом заболевании, которое приводит к прогрессирующей мышечной атрофии у детей.

Событие стимулирует привлечение ресурсов для научных исследований в области генной терапии, расширение доступа к ранней диагностике и поддержку пациентов и их семей по всему миру.

День независимости Бразилии

Главный национальный праздник страны в честь провозглашения суверенитета от Португалии 7 сентября 1822 года регентом, принцем Педру, известного как призыв «Крик Ипиранги».

День сопровождается масштабными военными парадами в столице Бразилиа, массовыми культурными фестивалями и торжественными мероприятиями по всей стране.

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День победы в Мозамбике

Государственный праздник в память о подписании Лусакского соглашения в 1974 году между мозамбикским освободительным движением ФРЕЛИМО и правительством Португалии, которое завершило колониальную войну и открыло путь к провозглашению суверенного государства.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

По новому календарю православные и греко-католические верующие отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы — день молитвенной подготовки к одному из двенадцати главных христианских праздников.

Также в этот день чтят память святого мученика Созонта, пострадавшего за христианскую веру в начале IV века в Киликии, и святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.

По старому календарю верующие чтят перенесение мощей святого апостола Варфоломея, а также вспоминают святого апостола от 70-ти Тита, ученика апостола Павла и первого епископа Критского.

В народном календаре этот день называли «Тит Листопадник» или «Тит Грибник», поскольку эта дата считалась крайним сроком для массового сбора лесных грибов и знаменовала начало активного осеннего листопада.

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Вадим Хлюдзинский

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