Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складов

Киев и Киевская область 2 сентября продолжают находиться под атакой рф, уже седьмые сутки. В Киеве меняется работа метро, в соцсетях пишут о толпах людей в подземке на фоне российской атаки. За сутки в столице было 10 тревог общей продолжительностью более 5 часов. В области — новые повреждения складов и пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

Киев

После 7 утра 2 сентября в Киеве объявили очередную воздушную тревогу из-за угрозы запущенных россией дронов. Это произошло менее чем через час после завершения предыдущей тревоги. По данным Воздушных сил ВСУ, речь идет в том числе о реактивных дронах. Очередная воздушная тревога в Киеве завершилась в 9:19.

Изменения в работе метрополитена

Киевский метрополитен утром 2 сентября изменил работу на фоне очередной воздушной тревоги.

По данным КГГА, движение поездов по "красной" линии осуществляется:

в направлении центра — от ст. «Академгородок» до ст. «Театральная»;

в направлении выезда из города — от ст. «Арсенальная» до ст. «Академгородок».

Тем временем столичные паблики сообщают о "настоящем коллапсе" в метро и больших толпах людей в подземке на фоне воздушной тревоги.

В каких районах фиксируют последствия

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях утренней атаки рф 2 сентября в Голосеевском районе Киева.

"В Голосеевском районе ликвидируют возгорание на открытой территории, которое произошло в результате падения обломков БпЛА", — написал Кличко в соцсетях.

В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах

Динамика воздушных тревог в Киеве

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко 2 сентября обнародовал инфографику о динамике воздушных тревог в Киеве.

"Эффективность сбития бандеролей составляет более 80% и будет расти", — прокомментировал Коваленко в соцсетях.

Народный депутат Ярослав Железняк, который отслеживает продолжительность воздушных тревог в столице, отметил, что с 08:00 1 сентября до 08:00 2 сентября в Киеве было 10 воздушных тревог.

"Общая продолжительность — 5 часов 21 минута", — написал Железняк в соцсетях.

Киевская область

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко 2 сентября сообщил, что враг продолжает терроризировать Киевщину уже седьмой день. По его словам, из-за атаки рф в Киевской области снова есть пострадавшие.

"В результате утренней атаки травмированы два человека. В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина — осколочные ранения руки и плеча. Людям оказывают необходимую медицинскую помощь", — написал Ткаченко в соцсетях.

В каких районах есть разрушения

По словам Ткаченко, 2 сентября повреждена гражданская инфраструктура в трех районах:

в Бучанском районе возник пожар складских помещений, также поврежден частный дом;

в Броварском районе поврежден частный дом;

в Бориспольском районе повреждено складское здание.

"Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия атаки", — отметил он.

"Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях и берегите себя", — указал Ткаченко.

Что известно о последствиях 1 сентября

За 1 сентября в результате вражеских атак, как отметил Ткаченко, "пострадали три человека, среди них — ребенок".

Последствия российских атак в Киевской области 1 сентября фиксировались в двух районах:

в Бучанском районе повреждены складское помещение, три частных дома и четыре автомобиля. Травмированы два человека, среди них — ребенок;

в Броварском районе поврежден частный дом. Один человек травмирован.

"Пожары в складских помещениях локализованы. На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжаем работать и ликвидировать последствия вражеских атак", — отметил Ткаченко.

Под Киевом вражеский дрон попал в складские помещения, виден столб дыма

В ГСЧС Украины утром 2 сентября сообщили, что в Киевской области ликвидированы возгорания трех складских помещений в Бучанском районе.

"Вечером 1 сентября враг нанес удар по трем складским помещениям в Бучанском районе Киевской области. В результате атаки возникли пожары и разрушения. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Благодаря профессиональным действиям пожарных возгорания в трех складских помещениях ликвидированы", — сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, "во время работы спасателей враг коварно нанес еще два повторных удара по складским помещениям, создавая дополнительную опасность для личного состава. Тушение также осложнялось постоянными воздушными тревогами". Погибших и пострадавших нет, указали в ведомстве.