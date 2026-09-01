Под Киевом вражеский дрон попал в складские помещения, виден столб дыма
Киев • УНН
В селе Чайки под Киевом зафиксировано попадание дрона в складские помещения. На месте работают соответствующие службы.
Российские оккупанты, предварительно, снова ударили по складским помещениям под Киевом. Дым виден в столице, передает УНН.
Детали
Как сообщают местные Telegram-каналы, под Киевом дрон попал в складские помещения. Над местом поднялся огромный столб дыма, который виден из столицы.
И. о. Борщаговского сельского головы Александр Медведь сообщал, что в результате очередной вражеской атаки в селе Чайки зафиксировано попадание.
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним
В Киеве на Подоле произошел пожар в 16-этажном доме из-за российского дрона, известно о 3 пострадавших.