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Financial Times

Під Києвом ворожий дрон влучив у складські приміщення, видно стовп диму

Київ • УНН

 • 3598 перегляди

У селі Чайки під Києвом зафіксували влучання дрона у складські приміщення. На місці працюють відповідні служби.

Під Києвом ворожий дрон влучив у складські приміщення, видно стовп диму

Російські окупанти, попередньо, знову вдарили по складських приміщеннях під Києвом. Дим видно у столиці, передає УНН

Деталі 

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, під Києвом дрон влучив у складські приміщення. Над місцем здійнявся величезний стовп диму, який видно зі столиці.

В. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь повідомляв, що унаслідок чергової ворожої атаки у селі Чайки зафіксовано влучання.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо 

У Києві на Подолі сталася пожежа у 16-поверхівці через російський дрон, відомо про 3 постраждалих. 

Павло Башинський

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