Під Києвом ворожий дрон влучив у складські приміщення, видно стовп диму
Київ • УНН
У селі Чайки під Києвом зафіксували влучання дрона у складські приміщення. На місці працюють відповідні служби.
Російські окупанти, попередньо, знову вдарили по складських приміщеннях під Києвом. Дим видно у столиці, передає УНН.
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Як повідомляють місцеві Telegram-канали, під Києвом дрон влучив у складські приміщення. Над місцем здійнявся величезний стовп диму, який видно зі столиці.
В. о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь повідомляв, що унаслідок чергової ворожої атаки у селі Чайки зафіксовано влучання.
На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо
У Києві на Подолі сталася пожежа у 16-поверхівці через російський дрон, відомо про 3 постраждалих.