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Ціни на нафту зросли на понад $1 на тлі ескалації конфлікту США та Ірану

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Ціни на Brent і WTI зросли більш ніж на $1 через ескалацію атак США та Ірану. Потоки нафти через Ормузьку протоку скоротилися.

Ціни на нафту зросли на понад $1 на тлі ескалації конфлікту США та Ірану

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на $1 за барель, оскільки взаємні удари США та Ірану по суднах, що проходять через Ормузьку протоку та інші райони, посилили побоювання щодо тривалих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на 07:27 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,20, або 1,25%, до $97,48 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на $1,14, або 1,25%, до $92,62 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 7,8%, а WTI – майже на 10% після відновлення ударів США та Ірану, які призвели до скорочення потоків нафти через Ормузьку протоку. Раніше через неї проходила п'ята частина світових поставок нафти.

У суботу американські сили завдали ударів по трьох іранських нафтових танкерах, повідомило Центральне командування США. Один із них перебував біля узбережжя острова Харк, неподалік від ключового для Ірану центру експорту нафти.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану в суботу заявили, що атакували три нафтові танкери, які прямували несанкціонованими маршрутами через Ормузьку протоку, а також три додаткові американські судна в інших районах.

За словами морської розвідувальної компанії Marisks, суботні атаки стали "значною ескалацією морського конфлікту".

За даними аналітичної компанії Kpler, упродовж останніх 10 днів через Ормузьку протоку в середньому проходили 10 вантажних суден на добу – це найнижчий показник із травня.

Міністр енергетики США пов’язав зростання цін на дизель у країні із пошкодженням російських НПЗ07.09.26, 09:39 • 1778 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Центральне Командування Збройних сил США
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран