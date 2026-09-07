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Цены на нефть выросли более чем на $1 из-за эскалации конфликта между США и Ираном

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Цены на Brent и WTI выросли более чем на $1 из-за эскалации атак США и Ирана. Потоки нефти через Ормузский пролив сократились.

Цены на нефть выросли более чем на $1 из-за эскалации конфликта между США и Ираном

Цены на нефть в понедельник выросли более чем на $1 за баррель, поскольку взаимные удары США и Ирана по судам, проходящим через Ормузский пролив и другие районы, усилили опасения по поводу длительных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 07:27 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на $1,20, или 1,25%, до $97,48 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на $1,14, или 1,25%, до $92,62 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 7,8%, а WTI — почти на 10% после возобновления ударов США и Ирана, которые привели к сокращению потоков нефти через Ормузский пролив. Ранее через него проходила пятая часть мировых поставок нефти.

В субботу американские силы нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам, сообщило Центральное командование США. Один из них находился у побережья острова Харк, неподалеку от ключевого для Ирана центра экспорта нефти.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в субботу заявили, что атаковали три нефтяных танкера, следовавшие по несанкционированным маршрутам через Ормузский пролив, а также три дополнительных американских судна в других районах.

По словам морской разведывательной компании Marisks, субботние атаки стали "значительной эскалацией морского конфликта".

По данным аналитической компании Kpler, в течение последних 10 дней через Ормузский пролив в среднем проходили 10 грузовых судов в сутки — это самый низкий показатель с мая.

Министр энергетики США связал рост цен на дизельное топливо в стране с повреждением российских НПЗ07.09.26, 09:39 • 2082 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Центральное командование США
Reuters
Соединённые Штаты
Иран