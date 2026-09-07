Министр энергетики США связал рост цен на дизельное топливо в стране с повреждением российских НПЗ
Киев • УНН
Крис Райт заявил, что повреждение российских НПЗ сократило экспорт дизельного топлива и повысило цены в США. Стоимость топлива достигла $5,85 за галлон.
Министр энергетики США Крис Райт высказал мнение, что украинские удары по российским НПЗ повлияли на цены на дизельное топливо в его стране. Об этом он сказал в интервью CBS News, пишет УНН.
Детали
В ответ на слова ведущей о рекордном росте цен на дизельное топливо в США и возможности запрета его экспорта Райт сказал: "Ситуация с дизельным топливом сложная, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы получили значительные повреждения. россия ранее была крупным экспортером дизеля. Сегодня она вообще не экспортирует дизель и фактически стала крупным импортером бензина".
По словам чиновника, глобальные перерабатывающие мощности россии "являются причиной высоких цен на бензин и дизель, даже более высоких, чем цены на нефть".
Райт подчеркнул, что на протяжении 17 лет "политика демократов сводилась к… закрытию как можно большего количества нефтеперерабатывающих и угольных заводов". Такую политику, указал он, можно сформулировать двумя словами: "дорогая энергия".
Журналистка отметила, что россия могла бы продолжать экспортировать дизельное топливо, если бы не начала войну против Украины, и поинтересовалась, рассматривает ли администрация США возможность запрета экспорта дизеля.
Мы рассматриваем все варианты того, как можно изменить цены до уровня, благоприятного для американских потребителей. Но сейчас мы сосредоточены на максимальном производстве, увеличении энергоснабжения"
Он констатировал, что для преодоления дефицита топлива необходимо увеличивать его производство.
По данным CBS News, цена дизельного топлива в США достигла рекордного уровня — $5,85 за галлон ($1,55, или 69 грн за литр).
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