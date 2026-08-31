Goldman Sachs усиливает предупреждение о дизельном топливе на фоне войн

Goldman Sachs Group Inc. сделала более жесткое предупреждение об ограничениях на мировом рынке нефтепереработки, вызванных войной на Ближнем Востоке и войной рф против Украины, причем банк более чем вдвое повысил прогнозы относительно прибыли от производства дизельного топлива, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Наращивание ударов по нефтеперерабатывающим заводам на Ближнем Востоке и в россии еще больше ограничило и без того перегруженные мировые мощности по переработке, подняв маржу нефтепродуктов до новых максимумов. Дизельное топливо остается в эпицентре роста - говорится в примечании аналитиков.

Простои на нефтеперерабатывающих заводах на 60% превышают сезонные нормы, а запасы продукции снижаются, несмотря на некоторое падение спроса, заявили они. Прибыль от производства барреля дизельного топлива по сравнению с Brent в следующем году в среднем составит 63 доллара в США и 49 долларов в Европейском союзе по сравнению с предыдущими прогнозами в 27 и 19 долларов.

Мир сталкивается с глобальным топливным кризисом, причем цены на нефтепродукты, включая бензин, значительно опережают рост цен на нефть. Ситуация может усугубиться после того, как россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до сентября, а спрос растет в Бразилии, втором по величине импортере в мире. В то же время приближение зимы в Северном полушарии должно повысить спрос на топливо для отопления.

На Ближнем Востоке, хотя экспорт нефти из Персидского залива, вероятно, восстановился до 70–80% довоенного уровня, поставки нефтепродуктов остаются лишь на уровне 40%, отметили аналитики Goldman в примечании от 28 августа. "Полное восстановление спроса требует глобальной геополитической деэскалации", — добавили они.

На фьючерсных рынках цена на нефть марки Brent выросла почти на 50% в этом году и в последний раз торговалась примерно по 91 доллару за баррель на фоне новой вспышки напряженности на Ближнем Востоке. Тем временем фьючерсы на европейский газойль выросли более чем вдвое.

Goldman Sachs часто подчеркивал напряженность на товарных рынках в последние месяцы, заявив в марте, что война между Ираном и США, как ожидается, окажет гораздо большее влияние на топливо, чем на нефть. Ранее в этом месяце компания вновь подчеркнула влияние украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, пишет издание.

Генеральный директор Shell Plc Ваэль Саван на прошлой неделе заявил, что рынок сырьевых товаров сжимается из-за "тройной угрозы" ударов по российским НПЗ и опасности для судоходства в Персидском заливе и Красном море. Тем временем Патрик Пуянне из TotalEnergies SE заявил, что, хотя некоторые партии нефти проходили через Ормузский пролив, никакие нефтепродукты не вывозились.

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