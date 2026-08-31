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Goldman Sachs посилює попередження щодо дизельного пального на тлі війн

Київ • УНН

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Goldman Sachs попередив про глобальний дефіцит потужностей переробки через війни та удари по НПЗ. Прогноз маржі дизпалива підвищено до $63 у США і $49 в ЄС.

Goldman Sachs посилює попередження щодо дизельного пального на тлі війн

Goldman Sachs Group Inc. зробила жорсткіше попередження про обмеження на світовому ринку нафтопереробки, спричинені війнами на Близькому Сході та рф проти України, причому банк більш ніж удвічі підвищив прогнози щодо прибутків від виробництва дизельного палива, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Нарощування ударів по нафтопереробних заводах на Близькому Сході та в росії ще більше обмежило і без того перевантажені світові потужності з переробки, піднявши маржу продуктів переробки до нових максимумів. Дизельне паливо залишається в епіцентрі зростання

- ідеться в примітці аналітиків.

Простої на нафтопереробних заводах на 60% перевищують сезонні норми, а запаси продукції падають, попри певне зниження попиту, сказали вони. Прибуток від виробництва бареля дизельного палива порівняно з Brent наступного року становитиме в середньому 63 долари в США та 49 доларів в Європейському Союзі, порівняно з попередніми прогнозами в 27 та 19 доларів.

Світ стикається з глобальною паливною кризою, причому ціни на продукцію, включаючи бензин, значно випереджають зростання цін на нафту. Складність може посилитися після того, як росія продовжила заборону на експорт дизельного палива до вересня, а попит зростає в Бразилії, другому за величиною імпортері світу. Водночас, наближення зими в Північній півкулі має підвищити попит на паливо для опалення.

На Близькому Сході, хоча експорт нафти з Перської затоки, ймовірно, повернувся до 70-80% від довоєнного рівня, поставки продукції залишаються лише на рівні 40%, зазначили аналітики Goldman у примітці від 28 серпня. "Повне відновлення попиту вимагає глобальної геополітичної деескалації", – додали вони.

На ф'ючерсних ринках ціна на нафту марки Brent зросла майже на 50% цього року і востаннє торгувалася близько 91 долара за барель на тлі нового спалаху на Близькому Сході. Тим часом ф'ючерси на європейський газойль зросли більш ніж удвічі.

Goldman Sachs часто наголошував на напруженості на товарних ринках протягом останніх місяців, заявивши в березні, що війна між Іраном і США, як очікується, матиме набагато більший вплив на пальне, ніж на нафту. Раніше цього місяця компанія знову наголосила на впливі українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, пише видання.

Генеральний директор Shell Plc Ваель Саван минулого тижня заявив, що ринок товарів стискається через "потрійну загрозу" ударів по російських НПЗ та небезпеку для судноплавства в Перській затоці та Червоному морі. Тим часом Патрік Пуянне з TotalEnergies SE заявив, що хоча деякі партії нафти проходили через Ормузьку протоку, жодні продукти переробки не вивозилися.

Ціни на бензин у росії зросли на 20% за рік, дефіцит пального сягає 35% - розвідка18.07.26, 13:48 • 7802 перегляди

Юлія Шрамко

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