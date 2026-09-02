Реактивних ворожих дронів стане більше: The Economist заявляє, що рф змогла вдвічі здешевити виробництво "шахедів"

Реактивні дрони рф можуть стати одним із головних викликів для української ППО, адже противник масштабував їх виробництво. Крім того, швидкість цих БПЛА приблизно втричі перевищує швидкість звичайних "шахедів", тому їх складніше перехоплювати мобільними вогневими групами, а Україні доводиться залучати дорожчі засоби протиповітряної оборони, пише УНН із посиланням на The Economist.

Деталі

За даними видання, звичайні ударні безпілотники типу Shahed рухаються зі швидкістю близько 200 км/год, тоді як нові реактивні російські дрони здатні розвивати швидкість приблизно до 600 км/год. Це суттєво скорочує час на виявлення цілі та реагування підрозділів ППО, а також ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які ефективно застосовуються проти повільніших безпілотників.

Крім того, для перехоплення реактивних дронів Україні доводиться частіше залучати авіацію, зенітні ракети, переносні зенітно-ракетні комплекси та автоматичні зенітні установки. Співрозмовник The Economist у системі української протиповітряної оборони зазначив, що під час окремих останніх атак частка збитих реактивних безпілотників могла становити лише близько 30%.

Але зауважимо , що цей показник не можна вважати загальним рівнем ефективності української ППО, оскільки результати перехоплення залежать від масштабу та напрямку атаки, маршруту польоту дронів і наявних у конкретному районі засобів протиповітряної оборони.

Масштаби застосування росією безпілотників також продовжують зростати. За останні дні серпня російські війська запустили по Україні майже 1,5 тисячі БПЛА, значну частину з яких становили реактивні моделі.

The Economist зазначає, що поширення швидкісних безпілотників створює для України додаткову проблему напередодні зими: для їхнього знищення необхідно витрачати більш дефіцитні та дорогі засоби ППО, тоді як росія продовжує нарощувати масштаби повітряних атак.

Пов'язано це з технологіями, які рф опанувала для масштабування виробництва реактивних ударних дронів. Там тепер використовують 3D-принтери для друку деталей реактивних турбін. Тому вартість одного такого БПЛА знизилась до $70 тисяч.

Також росія пришвидшила темпи виробництва балістики і вже випускає до 100 ракет на місяць.

Нагадаємо

Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою рф, уже сьому добу. Противник в основному застосовує для ударів реактивні БПЛА.