Зеленский хочет ускорить производство перехватчиков для реактивных «шахедов»
Киев • УНН
Прототипы скоростных перехватчиков уже разработаны, их совершенствуют до необходимой эффективности. Зеленский призвал соблюсти установленные сроки.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Ставки, на котором шла речь об ускорении всех процессов для производства скоростных перехватчиков против реактивных "шахедов". По его словам, прототипы разработаны, их доводят до необходимого уровня эффективности, передает УНН.
Провел заседание Ставки. Главный вопрос – ускорение всех процессов для производства скоростных перехватчиков против реактивных "шахедов". В Украине есть производители, способные выполнить эту задачу. Прототипы разработаны, продолжается работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности
Глава государства поблагодарил всех разработчиков и производителей – каждую компанию – за работу ради нашего государства и людей.
Важно выполнить эту задачу именно в установленные сроки
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