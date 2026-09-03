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Зеленский хочет ускорить производство перехватчиков для реактивных «шахедов»

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Прототипы скоростных перехватчиков уже разработаны, их совершенствуют до необходимой эффективности. Зеленский призвал соблюсти установленные сроки.

Зеленский хочет ускорить производство перехватчиков для реактивных «шахедов»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Ставки, на котором шла речь об ускорении всех процессов для производства скоростных перехватчиков против реактивных "шахедов". По его словам, прототипы разработаны, их доводят до необходимого уровня эффективности, передает УНН.

Провел заседание Ставки. Главный вопрос – ускорение всех процессов для производства скоростных перехватчиков против реактивных "шахедов". В Украине есть производители, способные выполнить эту задачу. Прототипы разработаны, продолжается работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности 

- сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех разработчиков и производителей – каждую компанию – за работу ради нашего государства и людей.

Важно выполнить эту задачу именно в установленные сроки 

- подчеркнул Президент. 

Реактивных вражеских дронов станет больше: The Economist заявляет, что рф смогла вдвое удешевить производство «шахедов»02.09.26, 20:53 • 13094 просмотра

Антонина Туманова

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