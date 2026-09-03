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Зеленський хоче прискорити виробництво перехоплювачів для реактивних "шахедів"

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Прототипи швидкісних перехоплювачів уже розробили, їх удосконалюють до потрібної ефективності. Зеленський закликав дотриматися визначених термінів.

Зеленський хоче прискорити виробництво перехоплювачів для реактивних "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ставки, де йшлося про прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних "шахедів". За його словами, прототипи розроблені, їх доводять до необхідного рівня ефективності, передає УНН.

Провів Ставку. Головне питання – прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних "шахедів". В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності 

- повідомив Зеленський.

Глава держави подякував усім розробникам і виробникам – кожній компанії – за роботу заради нашої держави та людей.

Важливо виконати це завдання саме у визначені терміни 

- наголосив Президент. 

Реактивних ворожих дронів стане більше: The Economist заявляє, що рф змогла вдвічі здешевити виробництво "шахедів"02.09.26, 20:53 • 13089 переглядiв

Антоніна Туманова

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