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В Україні розглядають залучення бізнесу до виробництва та постачання окремих типів систем ППО

Київ • УНН

 • 298 перегляди

На Ставці визначили завдання для бізнесу у виробництві систем ППО. Україна нарощуватиме дрони-перехоплювачі й дешеві ракети.

В Україні розглядають залучення бізнесу до виробництва та постачання окремих типів систем ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Ставці йшлося про потенціал залучення бізнесу до виробництва окремих типів систем ППО, передає УНН.

Під час засідання детально обговорили потенціал залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем ППО. Щодо цього визначені конкретні строки й завдання 

- зазначив Зеленський.

За словами Глави держави, "комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу".

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Зеленський також наголосив, що українські розвідки мають чітку інформацію щодо планів ворога, і ресурси України спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу.

"Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", – підсумував Президент.

Зеленський хоче прискорити виробництво перехоплювачів для реактивних "шахедів"03.09.26, 16:16 • 878 переглядiв

Антоніна Туманова

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