Хмара і Рютте обговорили підготовку до "Рамштайну", головний фокус - ППО та фінансування Сил оборони
Київ • УНН
Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив із Марком Рютте підготовку до «Рамштайну». Сторони зосередилися на ППО та фінансуванні Сил оборони.
Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головний фокус — підготовка до ефективного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться найближчими днями, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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Хмара і Рютте обговорили першочергові потреби України. Передусім — постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони. Міністр оборони наголосив, що важливо забезпечити консолідовану підтримку партнерів за цими напрямами.
Хмара подякував НАТО та особисто Генеральному секретарю Рютте за ефективну допомогу Україні. Зокрема, за програму PURL, яка допомагає забезпечувати постачання критично важливого озброєння.
Україна розраховує на подальшу єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту життів та посилення фронту, резюмували у Міноборони.
Потрібно припинити цю божевільну російську війну - Зеленський обговорив з Рютте і Стуббом оборонні потреби України04.09.26, 21:12 • 5638 переглядiв