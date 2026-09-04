Потрібно припинити цю божевільну російську війну - Зеленський обговорив з Рютте і Стуббом оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Рютте поінформував про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів", передає УНН.

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Глава держави поінформував про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками Президента Сполучених Штатів Америки.

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"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу в дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", – зазначив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Генсеком НАТО.

Президент подякував за те, що партнери чують потребу України в покритті дефіциту фінансів на оборону й працюють щодо цього.

Марк Рютте поінформував про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів".

Глава держави подякував Президенту Фінляндії за те, що він тримає Україну в центрі уваги, та за спільну роботу для безпеки обох країн і народів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб припинити цю божевільну російську війну та гарантувати нормальне життя. Ми працюємо разом", – наголосив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Президентом Фінляндії.

Александр Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери скоординували наступні кроки.

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