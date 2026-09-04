Потрібно припинити цю божевільну російську війну - Зеленський обговорив з Рютте і Стуббом оборонні потреби України
Київ • УНН
Зеленський обговорив із Рютте оборонні потреби та програму PURL. Із президентом Фінляндії скоординував подальші кроки підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Рютте поінформував про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів", передає УНН.
Деталі
Глава держави поінформував про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками Президента Сполучених Штатів Америки.
США закликали Україну й росію призупинити удари під час візитів Віткоффа і Кушнера до москви та Києва - ЗМІ04.09.26, 20:22 • 3740 переглядiв
"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу в дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", – зазначив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Генсеком НАТО.
Президент подякував за те, що партнери чують потребу України в покритті дефіциту фінансів на оборону й працюють щодо цього.
Марк Рютте поінформував про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів".
Глава держави подякував Президенту Фінляндії за те, що він тримає Україну в центрі уваги, та за спільну роботу для безпеки обох країн і народів.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб припинити цю божевільну російську війну та гарантувати нормальне життя. Ми працюємо разом", – наголосив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Президентом Фінляндії.
Александр Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери скоординували наступні кроки.
У НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію і Грецію щодо ракет до Patriot для України - Bloomberg01.09.26, 11:41 • 8294 перегляди