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Потрібно припинити цю божевільну російську війну - Зеленський обговорив з Рютте і Стуббом оборонні потреби України

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Зеленський обговорив із Рютте оборонні потреби та програму PURL. Із президентом Фінляндії скоординував подальші кроки підтримки України.

Потрібно припинити цю божевільну російську війну - Зеленський обговорив з Рютте і Стуббом оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Рютте поінформував про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів", передає УНН.

Деталі

Глава держави поінформував про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками Президента Сполучених Штатів Америки. 

США закликали Україну й росію призупинити удари під час візитів Віткоффа і Кушнера до москви та Києва - ЗМІ04.09.26, 20:22 • 3740 переглядiв

"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу в дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", – зазначив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Генсеком НАТО.

Президент подякував за те, що партнери чують потребу України в покритті дефіциту фінансів на оборону й працюють щодо цього. 

Марк Рютте поінформував про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів".

Глава держави подякував Президенту Фінляндії за те, що він тримає Україну в центрі уваги, та за спільну роботу для безпеки обох країн і народів. 

"Ми повинні зробити все можливе, щоб припинити цю божевільну російську війну та гарантувати нормальне життя. Ми працюємо разом", – наголосив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Президентом Фінляндії. 

Александр Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери скоординували наступні кроки.

У НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію і Грецію щодо ракет до Patriot для України - Bloomberg01.09.26, 11:41 • 8294 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Марк Рютте
Александр Стубб
НАТО
MIM-104 Patriot
Фінляндія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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