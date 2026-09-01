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У НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію і Грецію щодо ракет до Patriot для України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Союзники закликають Іспанію та Грецію передати Україні ракети PAC-2 для Patriot. Питання обговорять міністри ЄС, але країни побоюються за власну оборону.

У НАТО та ЄС тиснуть на Іспанію і Грецію щодо ракет до Patriot для України - Bloomberg

Країни НАТО та Європейського Союзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб вони надали Україні ракети-перехоплювачі до Patriot, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами людей, знайомих з цим питанням, "запити були зроблені влітку та включають можливість того, що Норвегія може купити ракети, перш ніж передати їх Україні".

Це питання, як вказано, буде на порядку денному у вівторок та середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. Також долучаться представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії, пише видання.

"Головне питання - це ППО", - сказала у вівторок головний дипломат ЄС Кая Каллас перед зустріччю з міністрами. Україні, за її словами, "не вистачає ракет-перехоплювачів".

Україна останніми місяцями звертається з терміновими проханнями про збільшення кількості систем ППО, зауважує видання.

"Іспанія та Греція мають одні з найбільших резервів ракет до Patriot серед союзників України. Обидві країни також мають запаси ракет-перехоплювачів, термін придатності яких наближається до кінця. Союзники спеціально прагнуть отримати ракети PAC-2 цих країн", - ідеться у публікації.

"Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх надали Україні", – сказала Каллас.

Греція була однією з перших країн, яка надіслала Україні боєприпаси після повномасштабного вторгнення росії, але вона чинила опір тиску щодо пожертвування ракет до Patriot, пише видання. Країна стверджує, що їй потрібні ракети для власної оборони на тлі давнього суперництва з Туреччиною.

Іспанія заявила на початку цього року, що надасть Україні 1 мільярд євро (1,2 мільярда доларів) військової допомоги у 2026 році.

Речник грецького уряду відмовився від коментарів, як і представник Міністерства оборони Іспанії.

"Україна отримала розвідувальні дані про те, що росія готується до можливого нового наземного наступу на Київ", як раніше повідомляло Bloomberg.

Але пошук ракет до Patriot для України – це логістичне випробування, пише видання.

Багато країн ЄС, як-от Німеччина, кажуть, що відмова від більшої кількості ракет до Patriot поставить під загрозу їхню власну безпеку. США також вичерпали власні запаси під час війни в Ірані, зазначає видання.

Тим часом, виробництво більшої кількості ракет займе час. Як система Patriot, так і європейська альтернатива, SAMP/T, зіткнулися з довгими списками очікування та затримками у виробництві.

Очікується, що деякі системи ППО все ще йтимуть до України найближчими місяцями через PURL, програму, яка дозволяє союзникам НАТО купувати американську зброю для Києва.

Але, як зазначається, країни ЄС обговорюють, чи дозволити Україні купувати більше ракет до Patriot за рахунок власного кредиту Україні в 90 мільярдів євро. Такі країни, як Франція та Італія, хочуть, щоб ці гроші пішли на систему SAMP/T, але інші побоюються, що це може створити непотрібні виклики для України. Члени ЄС голосуватимуть з цього питання наступного понеділка, пише видання.

США потроять виробництво ракет для Patriot і вчетверо збільшать випуск перехоплювачів THAAD01.09.26, 03:19 • 3032 перегляди

Юлія Шрамко

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