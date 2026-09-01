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В НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию по вопросу ракет для Patriot для Украины — Bloomberg

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Союзники призывают Испанию и Грецию передать Украине ракеты PAC-2 для Patriot. Вопрос обсудят министры ЕС, но страны опасаются за собственную оборону.

В НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию по вопросу ракет для Patriot для Украины — Bloomberg

Страны НАТО и Европейского союза оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они предоставили Украине ракеты-перехватчики для Patriot, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "запросы были сделаны летом и включают возможность того, что Норвегия может купить ракеты, прежде чем передать их Украине".

Как указывается, этот вопрос будет стоять на повестке дня во вторник и среду, когда министры обороны и иностранных дел ЕС встретятся в Ирландии. Также присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии, пишет издание.

"Главный вопрос — это ПВО", — заявила во вторник главный дипломат ЕС Кая Каллас перед встречей с министрами. Украине, по ее словам, "не хватает ракет-перехватчиков".

Украина в последние месяцы обращается с срочными просьбами об увеличении количества систем ПВО, отмечает издание.

"Испания и Греция располагают одними из крупнейших запасов ракет для Patriot среди союзников Украины. Обе страны также имеют запасы ракет-перехватчиков, срок годности которых приближается к концу. Союзники специально стремятся получить ракеты PAC-2 этих стран", — говорится в публикации.

"Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истечет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их предоставили Украине", — сказала Каллас.

Греция была одной из первых стран, отправивших Украине боеприпасы после полномасштабного вторжения россии, но она сопротивлялась давлению с целью пожертвовать ракеты для Patriot, пишет издание. Страна утверждает, что ей нужны ракеты для собственной обороны на фоне давнего соперничества с Турцией.

Испания заявила в начале этого года, что предоставит Украине 1 миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) военной помощи в 2026 году.

Представитель греческого правительства отказался от комментариев, как и представитель Министерства обороны Испании.

"Украина получила разведывательные данные о том, что россия готовится к возможному новому наземному наступлению на Киев", как ранее сообщал Bloomberg.

Но поиск ракет для Patriot для Украины — это логистическое испытание, пишет издание.

Многие страны ЕС, такие как Германия, говорят, что отказ от большего количества ракет для Patriot поставит под угрозу их собственную безопасность. США также исчерпали собственные запасы во время войны в Иране, отмечает издание.

Тем временем производство большего количества ракет займет время. И система Patriot, и европейская альтернатива SAMP/T столкнулись с длинными списками ожидания и задержками в производстве.

Ожидается, что некоторые системы ПВО все еще будут поступать в Украину в ближайшие месяцы через PURL — программу, которая позволяет союзникам НАТО покупать американское оружие для Киева.

Но, как отмечается, страны ЕС обсуждают, разрешить ли Украине покупать больше ракет для Patriot за счет собственного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Такие страны, как Франция и Италия, хотят, чтобы эти деньги пошли на систему SAMP/T, но другие опасаются, что это может создать ненужные вызовы для Украины. Члены ЕС проголосуют по этому вопросу в следующий понедельник, пишет издание.

США утроят производство ракет для Patriot и в четыре раза увеличат выпуск перехватчиков THAAD01.09.26, 03:19 • 2956 просмотров

Юлия Шрамко

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