США утроят производство ракет для Patriot и в четыре раза увеличат выпуск перехватчиков THAAD

Министерство обороны США заключило 7-летние рамочные соглашения с General Dynamics и Lockheed Martin для резкого наращивания производства компонентов ракет-перехватчиков PAC-3 MSE и THAAD. Об этом сообщает Минобороны США, пишет УНН.

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Новые договорённости предусматривают утроение производственных мощностей для перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot. Одновременно мощности по производству перехватчиков системы противоракетной обороны THAAD планируют увеличить в 4 раза.

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Кроме того, США будут наращивать выпуск ключевых компонентов ракет, в частности корпусов двигателей, элементов головок самонаведения и систем развёртывания обтекателей.

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Мы сокращаем бюрократию, сокращаем сроки и быстро масштабируем наши внутренние производственные мощности для обеспечения передовых возможностей противовоздушной и противоракетной обороны — заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Майкл Даффи.

В Минобороны объяснили, что долгосрочные соглашения будут гарантировать минимальные ежегодные объёмы закупок. Это должно позволить производителям расширять штат, заранее закупать необходимые материалы и модернизировать производственные мощности.

Финансирование контрактов будет зависеть от ежегодных бюджетных ассигнований. В Пентагоне рассчитывают, что новая модель закупок позволит одновременно увеличить масштабы производства и сократить сроки поставок критически важных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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