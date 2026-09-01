США потроять виробництво ракет для Patriot і вчетверо збільшать випуск перехоплювачів THAAD

$44.550.0151.880.02
ukenru
01:03 • 98 перегляди
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 1 людина загинула, серед постраждалих дитина - ОВА
00:56 • 296 перегляди
Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"
23:55 • 3376 перегляди
У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа
23:41 • 4376 перегляди
путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph
23:30 • 4722 перегляди
росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є дітиVideo
21:06 • 9446 перегляди
У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна
20:52 • 9764 перегляди
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктураVideo
31 серпня, 16:43 • 18720 перегляди
Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортажPhoto
31 серпня, 15:54 • 20710 перегляди
Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну
31 серпня, 13:35 • 25304 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
72%
747мм
Популярнi новини
Туреччина хоче відновити зерновий коридор у Чорному морі: Анкара підготувала новий план для України та росії31 серпня, 15:19 • 3406 перегляди
У Данії знайшли найбільший в історії країни скарб срібла доби вікінгів31 серпня, 15:43 • 4184 перегляди
У столиці пропонують послабити комендантську годину і дозволити рух зеленої гілки метро під час тривог31 серпня, 16:55 • 5218 перегляди
путін прагне продовження війни, але вересень може змінити багато - Зеленський31 серпня, 17:03 • 7566 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 13675 перегляди
Публікації
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 13691 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 31554 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 35669 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 33919 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 34171 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метью Перрі
Джон Реткліфф (політик)
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Європа
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 4 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto00:07 • 466 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту23:07 • 1252 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 32673 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 32668 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The New York Times

США потроять виробництво ракет для Patriot і вчетверо збільшать випуск перехоплювачів THAAD

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Пентагон уклав 7-річні угоди з General Dynamics і Lockheed Martin. Виробництво PAC-3 MSE потроять, а THAAD збільшать у чотири рази.

США потроять виробництво ракет для Patriot і вчетверо збільшать випуск перехоплювачів THAAD

Міністерство оборони США уклало 7-річні рамкові угоди з General Dynamics та Lockheed Martin для різкого нарощування виробництва компонентів ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE та THAAD. Про це повідомляє Міноборони США, пише УНН.

Деталі

Нові домовленості передбачають потроєння виробничих потужностей для перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються у зенітно-ракетних комплексах Patriot. Водночас потужності для виробництва перехоплювачів системи протиракетної оборони THAAD планують збільшити у 4 рази.

росія у липні вп'ятеро збільшила застосування реактивних дронів по Україні - Ігнат31.08.26, 15:59 • 2562 перегляди

Крім того, США нарощуватимуть випуск ключових компонентів ракет, зокрема корпусів двигунів, елементів головок самонаведення та систем розгортання обтічників.

Пентагон хоче прискорити постачання ракет

Ми скорочуємо бюрократію, скорочуємо терміни та швидко масштабуємо наші внутрішні виробничі потужності для забезпечення передових можливостей протиповітряної та протиракетної оборони

– заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Майкл Даффі.

У Міноборони пояснили, що довгострокові угоди гарантуватимуть мінімальні щорічні обсяги закупівель. Це має дозволити виробникам розширювати штат, заздалегідь закуповувати необхідні матеріали та модернізувати виробничі потужності.

Фінансування контрактів залежатиме від щорічних бюджетних асигнувань. У Пентагоні розраховують, що нова модель закупівель дозволить одночасно збільшити масштаби виробництва та скоротити терміни постачання критично важливих засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Запаси ракет Patriot у Європі впали до критичного рівня через війну з Іраном – AP28.08.26, 00:57 • 4703 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
Міністерство оборони США
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки