США потроять виробництво ракет для Patriot і вчетверо збільшать випуск перехоплювачів THAAD

Міністерство оборони США уклало 7-річні рамкові угоди з General Dynamics та Lockheed Martin для різкого нарощування виробництва компонентів ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE та THAAD. Про це повідомляє Міноборони США, пише УНН.

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Нові домовленості передбачають потроєння виробничих потужностей для перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються у зенітно-ракетних комплексах Patriot. Водночас потужності для виробництва перехоплювачів системи протиракетної оборони THAAD планують збільшити у 4 рази.

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Крім того, США нарощуватимуть випуск ключових компонентів ракет, зокрема корпусів двигунів, елементів головок самонаведення та систем розгортання обтічників.

Пентагон хоче прискорити постачання ракет

Ми скорочуємо бюрократію, скорочуємо терміни та швидко масштабуємо наші внутрішні виробничі потужності для забезпечення передових можливостей протиповітряної та протиракетної оборони – заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Майкл Даффі.

У Міноборони пояснили, що довгострокові угоди гарантуватимуть мінімальні щорічні обсяги закупівель. Це має дозволити виробникам розширювати штат, заздалегідь закуповувати необхідні матеріали та модернізувати виробничі потужності.

Фінансування контрактів залежатиме від щорічних бюджетних асигнувань. У Пентагоні розраховують, що нова модель закупівель дозволить одночасно збільшити масштаби виробництва та скоротити терміни постачання критично важливих засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

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