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Нужно прекратить эту безумную российскую войну — Зеленский обсудил с Рютте и Стуббом оборонные потребности Украины

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Зеленский обсудил с Рютте оборонные потребности и программу PURL. С президентом Финляндии скоординировал дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Нужно прекратить эту безумную российскую войну — Зеленский обсудил с Рютте и Стуббом оборонные потребности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные разговоры с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и Президентом Финляндии Александром Стуббом. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Рютте проинформировал о своей коммуникации относительно наполнения программы PURL и необходимых Украине ракет для "Пэтриотов", передаёт УНН.

Детали

Глава государства проинформировал о ситуации с российскими ударами, оборонных потребностях Украины и подготовке к встречам с представителями Президента Соединённых Штатов Америки. 

США призвали Украину и Россию приостановить удары во время визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев — СМИ04.09.26, 20:22 • 3930 просмотров

"Одинаково видим с Марком необходимость прогресса в дипломатии, и встречи в эти дни могут быть полезными", — отметил Владимир Зеленский по итогам разговора с Генсеком НАТО.

Президент поблагодарил за то, что партнёры слышат потребность Украины в покрытии дефицита средств на оборону и работают над этим. 

Марк Рютте проинформировал о своей коммуникации относительно наполнения программы PURL и необходимых Украине ракет для "Пэтриотов".

Глава государства поблагодарил Президента Финляндии за то, что он держит Украину в центре внимания, а также за совместную работу ради безопасности обеих стран и народов. 

"Мы должны сделать всё возможное, чтобы прекратить эту безумную российскую войну и гарантировать нормальную жизнь. Мы работаем вместе", — подчеркнул Владимир Зеленский по итогам разговора с Президентом Финляндии. 

Александр Стубб заверил в непоколебимой поддержке Украины и мирного процесса. Лидеры скоординировали следующие шаги.

В НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию по вопросу ракет для Patriot для Украины - Bloomberg01.09.26, 11:41 • 8296 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Марк Рютте
Александр Стабб
НАТО
MIM-104 Patriot
Финляндия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина