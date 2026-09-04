Нужно прекратить эту безумную российскую войну — Зеленский обсудил с Рютте и Стуббом оборонные потребности Украины
Киев • УНН
Зеленский обсудил с Рютте оборонные потребности и программу PURL. С президентом Финляндии скоординировал дальнейшие шаги по поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные разговоры с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и Президентом Финляндии Александром Стуббом. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Рютте проинформировал о своей коммуникации относительно наполнения программы PURL и необходимых Украине ракет для "Пэтриотов", передаёт УНН.
Детали
Глава государства проинформировал о ситуации с российскими ударами, оборонных потребностях Украины и подготовке к встречам с представителями Президента Соединённых Штатов Америки.
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"Одинаково видим с Марком необходимость прогресса в дипломатии, и встречи в эти дни могут быть полезными", — отметил Владимир Зеленский по итогам разговора с Генсеком НАТО.
Президент поблагодарил за то, что партнёры слышат потребность Украины в покрытии дефицита средств на оборону и работают над этим.
Марк Рютте проинформировал о своей коммуникации относительно наполнения программы PURL и необходимых Украине ракет для "Пэтриотов".
Глава государства поблагодарил Президента Финляндии за то, что он держит Украину в центре внимания, а также за совместную работу ради безопасности обеих стран и народов.
"Мы должны сделать всё возможное, чтобы прекратить эту безумную российскую войну и гарантировать нормальную жизнь. Мы работаем вместе", — подчеркнул Владимир Зеленский по итогам разговора с Президентом Финляндии.
Александр Стубб заверил в непоколебимой поддержке Украины и мирного процесса. Лидеры скоординировали следующие шаги.
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