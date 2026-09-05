Хмара и Рютте обсудили подготовку к "Рамштайну", главный фокус — ПВО и финансирование Сил обороны
Киев • УНН
Министр обороны Евгений Хмара обсудил с Марком Рютте подготовку к "Рамштайну". Стороны сосредоточились на ПВО и финансировании Сил обороны.
Министр обороны Украины Евгений Хмара провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Основной фокус — подготовка к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в ближайшие дни, передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Хмара и Рютте обсудили первоочередные потребности Украины. Прежде всего — поставки средств противовоздушной обороны и дополнительное финансирование для Сил обороны. Министр обороны подчеркнул, что важно обеспечить консолидированную поддержку партнёров по этим направлениям.
Хмара поблагодарил НАТО и лично Генерального секретаря Рютте за эффективную помощь Украине. В частности, за программу PURL, которая помогает обеспечивать поставки критически важного вооружения.
Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнёров и быстрые решения, необходимые для защиты жизней и усиления фронта, резюмировали в Минобороны.
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