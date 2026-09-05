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Хмара и Рютте обсудили подготовку к "Рамштайну", главный фокус — ПВО и финансирование Сил обороны

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Министр обороны Евгений Хмара обсудил с Марком Рютте подготовку к "Рамштайну". Стороны сосредоточились на ПВО и финансировании Сил обороны.

Хмара и Рютте обсудили подготовку к "Рамштайну", главный фокус — ПВО и финансирование Сил обороны

Министр обороны Украины Евгений Хмара провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Основной фокус — подготовка к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в ближайшие дни, передаёт УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Хмара и Рютте обсудили первоочередные потребности Украины. Прежде всего — поставки средств противовоздушной обороны и дополнительное финансирование для Сил обороны. Министр обороны подчеркнул, что важно обеспечить консолидированную поддержку партнёров по этим направлениям.

Хмара поблагодарил НАТО и лично Генерального секретаря Рютте за эффективную помощь Украине. В частности, за программу PURL, которая помогает обеспечивать поставки критически важного вооружения.

Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнёров и быстрые решения, необходимые для защиты жизней и усиления фронта, резюмировали в Минобороны.

Нужно прекратить эту безумную российскую войну — Зеленский обсудил с Рютте и Стуббом оборонные потребности Украины04.09.26, 21:12 • 5640 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Марк Рютте
НАТО
Украина